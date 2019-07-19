北京5G基站 已完成5285個

2019-07-19 02:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京將5G產業作為重點發展的產業，正在加快5G網絡規模化部署。

截至今年6月底，三家基礎電信運營商共建設完成5G基站5285個，主要覆蓋城市核心區、北京冬奧會園區、2019年北京世園會、北京大興國際機場等典型應用場所。 中新社報導，「2019年中關村5G創新應用大賽啟動會」17日舉行，會上並發布上述相關數據。北京市科學技術委員會副主任張光連表示，北京市高度重視5G技術創新和產業發展，明確將5G產業作為重點發展的產業。自2015年以來，市科委持續支持北京市優勢單位聯合開展關鍵技術攻關、核心產品研發和創新應用培育等工作，加速5G關鍵技術向超高清視頻、車聯網和工業互聯網等垂直行業滲透融合。

北京市通信管理局副局長王暉表示，5G作為新一代信息通信技術發展的主攻方向，將開啟萬物互聯的數字化新時代，對打造智慧社會、發展數字經濟、實現中國經濟高質量發展具有重要的戰略意義。

北京市經濟和信息化局總工程師顧瑾栩說，今年6月，工業和信息化部向4家單位發放了5G商用牌照，正式開啟了中國的5G商用階段。以5G為代表的新一代信息技術正從助力經濟發展的基礎動力，向引領經濟發展的核心引擎加速轉變，並在推動經濟高質量發展中發揮更加重要的作用。

顧瑾栩表示，未來隨著5G技術進度和應用場景的深化，北京市還將進一步加強5G示範應用推廣，在文化娛樂、視頻監控、VR教學、智慧園區、智慧銀行等垂直行業實現5G技術與行業應用的深度結合，以北京5G示範應用引領全國5G產業創新發展。