親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

北京5G基站 已完成5285個

2019-07-19 02:07聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

北京將5G產業作為重點發展的產業，正在加快5G網絡規模化部署。

截至今年6月底，三家基礎電信運營商共建設完成5G基站5285個，主要覆蓋城市核心區、北京冬奧會園區、2019年北京世園會、北京大興國際機場等典型應用場所。 中新社報導，「2019年中關村5G創新應用大賽啟動會」17日舉行，會上並發布上述相關數據。北京市科學技術委員會副主任張光連表示，北京市高度重視5G技術創新和產業發展，明確將5G產業作為重點發展的產業。自2015年以來，市科委持續支持北京市優勢單位聯合開展關鍵技術攻關、核心產品研發和創新應用培育等工作，加速5G關鍵技術向超高清視頻、車聯網和工業互聯網等垂直行業滲透融合。

北京市通信管理局副局長王暉表示，5G作為新一代信息通信技術發展的主攻方向，將開啟萬物互聯的數字化新時代，對打造智慧社會、發展數字經濟、實現中國經濟高質量發展具有重要的戰略意義。

北京市經濟和信息化局總工程師顧瑾栩說，今年6月，工業和信息化部向4家單位發放了5G商用牌照，正式開啟了中國的5G商用階段。以5G為代表的新一代信息技術正從助力經濟發展的基礎動力，向引領經濟發展的核心引擎加速轉變，並在推動經濟高質量發展中發揮更加重要的作用。

顧瑾栩表示，未來隨著5G技術進度和應用場景的深化，北京市還將進一步加強5G示範應用推廣，在文化娛樂、視頻監控、VR教學、智慧園區、智慧銀行等垂直行業實現5G技術與行業應用的深度結合，以北京5G示範應用引領全國5G產業創新發展。

北京機場
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

大陸擬取消QFII額度限制

2019-07-18 23:55

陸外匯局：將便利外商投資匯兌

2019-07-19 02:07

上海僵屍企業 法院可裁定註銷

2019-07-19 02:07

陸住宅地價 第2季漲幅趨穩

2019-07-19 02:07

投資一帶一路國家 重慶民企活跳跳

2019-07-19 02:07

重慶瞄準東盟 貿易增長47.7%

2019-07-19 02:07

漳州市再出22條惠台措施

2019-07-19 02:07

大陸P2P平台一哥不玩了

2019-07-19 02:02

甩掉包袱 有利掛牌

2019-07-19 02:01

滴滴順風車 進行大改革

2019-07-19 02:01

茅台招手電商 開直營大門

2019-07-19 02:01

法人：買陸股管道多 影響不大

2019-07-19 00:03

台灣壽險業 青睞陸債

2019-07-19 00:03

福建惠台 採認50項職稱

2019-07-19 00:03

整治欠薪 七部委動起來

2019-07-19 00:03

滴滴總裁：去年發生順風車事件 跟董座在會議室痛哭

2019-07-18 17:55

大陸外匯局宣布 考慮取消QFII額度管理

2019-07-18 17:27

滬指收挫1% 守住2900關

2019-07-18 17:24

上半年結售匯呈逆差 陸外匯局：貿易戰對流動影響「總體可控」

2019-07-18 16:14

杭州互聯網法院認可 比特幣虛擬財產屬性

2019-07-18 15:54

大陸6月結售匯逆差193億美元 創兩年最大

2019-07-18 14:58

大陸外匯局：考慮進一步放寬甚至取消QFII額度限制

2019-07-18 14:28

紫光展銳與華為完成5G互通測試 實現1.38Gbps下載速率

2019-07-18 11:49

瑞銀：中美貿易戰將長時間休兵 讓人民幣呈區間波動

2019-07-18 11:36

投資2年賺回45倍價！搶錢新秘招 讓股票大師自嘆不如

2019-07-18 11:00

陸遊戲平台鬥魚赴美上市守住發行價 遊戲直播競爭開打

2019-07-18 10:05

拍月亮也可以申請專利 華為手機真的有申請

2019-07-18 09:35

基建對接大灣區 汕頭二次創業

2019-07-18 01:28

助中小企業融資 粵推數字平台

2019-07-18 01:28

挪威鮭魚對華出口量增98%

2019-07-18 01:28

長江年貨物量 連冠世界內河

2019-07-18 01:28

養老康復產業 企業看好新藍海

2019-07-18 01:28

土增稅法徵意見 集體房地產納徵稅

2019-07-18 01:28

大陸挺互聯網平台經濟

2019-07-17 23:36

大陸網媒嚴審 又見兩家整改

2019-07-17 23:36

華為四款5G手機 獲開賣門票

2019-07-17 23:36

鬥魚在美掛牌 募資240億

2019-07-17 23:36

陸6月消費增9.8% 15月最高

2019-07-17 23:35

砸鉅資投資王力宏演唱會 當代東方2年虧逾2億提前解約

2019-07-17 18:05
看更多

熱門文章

投資2年賺回45倍價！搶錢新秘招 讓股票大師自嘆不如

2019-07-18 11:00

拍月亮也可以申請專利 華為手機真的有申請

2019-07-18 09:35

無印良品、IKEA家具上黑榜 胡桃木椅被踢爆是膠合板

2019-07-18 15:27

建築師、食品技師等50項台灣職業 可在福建直接採認

2019-07-18 10:36

陸高鐵花9億裝隔音隧道 只為保護3萬隻小鳥

2019-07-18 21:12

6歲女童墜地昏迷 12歲男童怕被大人責罰用木板將她打死

2019-07-18 10:14

22年後殺3鄰居報母仇 張扣扣伏法還獲讚「當代武二郎」

2019-07-18 16:35

潘曉穎父親致函林鄭月娥：無法釋懷 盼港府個案處理

2019-07-18 11:33

女「抱黃魚」衝進醫院 原因讓醫生護士嚇傻

2019-07-18 19:57

5G中國標準來了 大陸向國際電信聯盟提交候選技術方案

2019-07-18 17:51

大陸外匯局宣布 考慮取消QFII額度管理

2019-07-18 17:27

傳香港示威者抵台尋庇護 陸委會：尊重人權原則

2019-07-18 21:46

陸中學教師性侵女生逃亡17年 用假身分考上大學再教書

2019-07-18 11:45

反送中效應 港媒：北京正制定香港戰略「排除動用軍隊」

2019-07-18 17:26

陸逾半畢業生月薪不到23K 近4成租房超過3成薪

2019-07-18 12:18

讓雄蚊染菌兼輻射 廣州滅登革熱登上國際科學期刊

2019-07-18 10:59

紫光展銳與華為完成5G互通測試 實現1.38Gbps下載速率

2019-07-18 11:49

大陸6月結售匯逆差193億美元 創兩年最大

2019-07-18 14:58

中共「最短命」副部級官員 貴州前副省長蒲波判無期

2019-07-18 19:20

陸慷宣布卸任中共外交部新聞司長、發言人 傳調任北美司

2019-07-18 16:18

華爾街日報：中國成長褪色 人均GDP難追台灣

2019-07-18 08:33

撤回在台殺人案的私人草案 港議員張超雄：民憤到爆炸邊緣

2019-07-18 21:15

國台辦駁控制台媒反批綠色恐怖 陸委會：令人不齒

2019-07-18 18:29

天宮二號19日離軌入大氣層 殘骸將落入南太平洋

2019-07-18 16:26

為母復仇連殺鄰居3人 他嘆「這事沒有贏家」

2019-07-18 17:04

滴滴總裁：去年發生順風車事件 跟董座在會議室痛哭

2019-07-18 17:55

香港泛民主派議員提案 解決港人赴台殺人案

2019-07-18 19:17

9000銀髮族遊行挺年輕人 香港社會運動史頭一遭

2019-07-18 12:52

瑞銀：中美貿易戰將長時間休兵 讓人民幣呈區間波動

2019-07-18 11:36

南早：北京將思考治港新戰略 不考慮軍事選項

2019-07-18 16:54

周永康舊部、吉林檢察長楊克勤 疑涉港商劉希泳案被查

2019-07-18 18:19

大陸外匯局：考慮進一步放寬甚至取消QFII額度限制

2019-07-18 14:28

梅伊籲續關注香港 陸外交部：希望英方醒一醒

2019-07-18 18:16

超高懸賞2.2億抓通緝疑犯 河南警電話接不停忙澄清：寫錯了啦

2019-07-18 21:22

陸人赴美購屋近乎腰斬 但仍蟬聯7年最大買家

2019-07-18 14:19

籲特首回應訴求 港教協：社會氣氛已十分危險

2019-07-18 16:56

杭州互聯網法院認可 比特幣虛擬財產屬性

2019-07-18 15:54

端上麻辣燙…中國10城市肯德基 開賣川味宵夜

2019-07-18 11:43

澳洲律師：楊恆均遭中國起訴 罪名仍不詳

2019-07-18 19:50

上半年結售匯呈逆差 陸外匯局：貿易戰對流動影響「總體可控」

2019-07-18 16:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top