上海僵屍企業 法院可裁定註銷

2019-07-19 02:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在上海，因重要文件滅失，或企業人員下落不明，開不了清稅證明，無法完成正常清算程序的「僵屍企業」，今後可憑法院文書註銷。

中新社報導，上海市市場監督管理局和上海市高級人民法院就《關於企業註銷若干問題的會商紀要》17日聯合召開政策發布會。根據紀要，對因長期未開展經營活動，賬册、文件滅失，企業人員下落不明，無法正常清算的「僵屍企業」，在履行相關強制清算或破產清算程序後，仍無法清算或無法全面清算的，公司清算組或破產管理人可以憑人民法院有關終結清算程序的裁定文書，向登記機關申請辦理註銷。

紀要簡化了公司註銷登記材料。破產企業因主要財產、帳册、重要文件等滅失或企業人員下落不明，履行清算程序後，仍無法不能取得稅務部門清稅證明的，清算人或管理人憑有關裁定文書申請註銷時，登記機關不再收取清稅證明。

同時，充分保障債權人合法權益。通過強制清算或破產清算程序仍無法清算或全面清算的，由人民法院在終結清算程序裁定書中，載明債權人依法主張權利的內容，債權人仍可依法向清算義務人或債務人的有關人員主張其合法權利。

紀要同時明確了公司註銷責任義務。設有分支機構或對外投資子公司的企業，在終結清算程序前，應對其分支機構或對外投資子公司進行相應處理。這也進一步明確了公司退出市場應盡的責任義務，避免公司註銷導致其分支機構或對外投資子公司因母體或股東主體資格滅失，產生新的問題。

上海市市場監管局稱，將與上海市高院加強協同合作，進一步釐清登記機關提高行政效率依企業申請辦理註銷，與司法救濟事權的邊界，避免企業、股東、行政機關因註銷陷入循環訴訟，合理利用行政資源，保障股東正常行使合法權利，進一步降低企業退出市場的制度性成本。