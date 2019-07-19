陸外匯局：將便利外商投資匯兌

2019-07-19 02:07 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國家外匯管理局（下稱「外匯局」）新聞發言人、總經濟師、國際收支司司長王春英18日出席北京的一場發布會，表示外匯局將提升外商投資企業資金匯兌的便利性，並穩妥推動資本項目開放。

中新社報導，王春英表示，對於中國加快形成對外開放新局面，努力實現高質量發展，外匯局將在相關工作中，堅持兩點基本考慮：一是深化外匯管理改革，推動金融市場雙向開放，服務國家全面開放新格局。

二是維護外匯市場穩定，防範跨境資金流動風險，保障外匯儲備安全、流動和保值增值，維護國家經濟金融安全。

王春英稱，外匯局將繼續促進跨境貿易投資自由化便利化。一是優化外匯管理政策，進一步支持貿易方式創新；二是提升外商投資企業資金匯兌的便利性，支持有條件、有能力的中國企業開展真實合規的對外投資；三是積極支持自貿試驗區、粵港澳大灣區、雄安新區在外匯管理改革方面先行先試，支持海南全面深化改革開放。

同時，外匯局將穩步推動資本項目開放。一是改革QFII（合格境外機構投資者）和RQFII（人民幣合格境外機構投資者），擴大投資範圍，研究適度放寬甚至取消QFII額度管理；二是支持科創板健康發展，做好「滬倫通」項下存托憑證跨境資金管理工作；三是推進銀行間債券市場開放渠道整合。

王春英強調，外匯局將會健全跨境資本流動「宏觀審慎+微觀監管」兩位一體的管理框架。

宏觀審慎方面，完善跨境資本流動監測、預警和響應機制，豐富跨境資本流動宏觀審慎管理的政策工具箱，以公開、透明和市場化的方式逆周期調節外匯市場順周期波動。微觀監管方面，繼續保持監管政策跨周期的穩定性、一致性和可預期性，嚴厲打擊外匯違法違規活動，維護外匯市場的健康良性秩序。