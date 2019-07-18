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滴滴總裁：去年發生順風車事件 跟董座在會議室痛哭

2019-07-18 17:55聯合報 記者林宸誼╱即時報導

在順風車在下線325天之後，滴滴18日首次召開媒體開放日，當被問到上線後再遇到安全問題怎麼辦時，滴滴總裁柳青表示，「如果再次發生安全事件，就只能交給各位評判，我確實沒有答案，但我們會全力以赴、爭分奪秒把安全做好。」

她強調，實在不想在重複一次去年的安全事件，實在是太煎熬了，「去年安全事件發生後，在會議室和程維痛哭過，在此後，滴滴員工也都在哭泣。」

網易科技報導，柳青表示，在滴滴內部，順風車是一件存有巨大爭議的事情，滴滴還有其他不同的業務都在做，順風車即使上線也無法保證100%的安全，而且這個業務量並不是很大，但為了乘客晚上可以方便回到燕郊、密雲，所以對於安全滴滴還是會不遺餘力的在做，而媒體開放日也會不停的做下去。

柳青指出，滴滴是一個愛面子、有榮譽感的團隊，過去一段時間，面對著家人、朋友、民眾等許多質疑，但滴滴想正面面對，不想做逃兵，要捍衛互聯網出行行業的榮譽，做一家有責任的企業。

澎湃新聞報導，滴滴方面表示，滴滴順風車仍無上線具體時間，還在進行安全整改，根據滴滴公布的順風車最新整改方案，在之前全部使用者實名認證的基礎上，滴滴順風車推出以影片形式動態採集身分資料的驗證方案，在用戶註冊、發單、接單、上車等多個環節增加人臉識別的頻率。

滴滴順風車還提出了資訊核驗卡的功能，司乘雙方可以根據到達上車點前才提供的頭像、車型、乘客人數等資訊在上車前進行二次確認，若發現人車不符，用戶可直接舉報。

在接單環節，滴滴順風車擬設立司乘雙向確認機制的「防挑單模式」，即司乘發布行程、順路匹配後，車主可對順路乘客發出合乘邀請，乘客會收到多個邀請並根據車主的信任值及在該路線順路出行次數等資訊進行選擇確認，確認後才可成行。

此外，與網約車一樣，順風車同步更新了110報警、行程分享、緊急連絡人、路線偏移提醒、行程錄音等功能。

2018年8月24日，溫州樂清發生滴滴順風車司機強姦殺人案件，隔天滴滴發表道歉聲明，表示平台有不可推卸的責任，客服承諾兩小時回復但並未做到承諾。

8月28日晚，滴滴董事長程維和總裁柳青聯名公開發表了一封鄭重道歉的公開信，針對「樂清女孩順風車遇害案」進行了道歉、反思和後續的改進措施。

滴滴總裁柳青。圖/騰訊科技
滴滴總裁柳青。圖/騰訊科技
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