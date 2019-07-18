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大陸外匯局宣布 考慮取消QFII額度管理

2019-07-18 17:27聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸國家外匯局國際收支司長王春英表示，考慮進一步放寬甚至取消QFII額度限制。（...
大陸國家外匯局國際收支司長王春英表示，考慮進一步放寬甚至取消QFII額度限制。（本報系資料庫）
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中國資本市場對外開放又將有重大進展。大陸國家外匯局國際收支司長王春英18日在新聞發布會上表示，將穩步推進資本項目開放，重點改革QFII、RQFII管理，擴大投資範圍，並考慮進一步放寬甚至取消QFII額度限制。

QFII（Qualified Foreign Institutional Investors）是「合格的境外機構投資者」的英文簡稱，這是在一國貨幣尚未實現完全可自由兌換、資本項目尚未開放下，有限度地引進外資、開放資本市場的一項過渡性制度。

大陸於2003年7月初引入QFII制度，外資機構在經中國證監會審核後，可在國家外匯管理局允許的額度內將外匯換成人民幣投資大陸資本市場。

RQFII則是人民幣境外機構投資者，R代表人民幣。亦即，RQFII是外資直接使用人民幣投資中國資本市場，QFII則是使用美元等外匯。

根據外匯局公布的最新數據，截至今年6月28日，大陸累積已批准290家外資機構的QFII額度為1,069.96億美元。

王春英周四在記者會上表示，外匯局下半年將推動的主要開放措施有幾方面：一是繼續促進跨境貿易投資自由化便利化。包括：優化外匯管理政策，及進一步支援貿易方式創新；提升外商投資企業資金匯兌的便利性，支持有條件、有能力的中國企業開展真實合規的對外投資。

以及積極支持自貿試驗區、粵港澳大灣區、雄安新區在外匯管理改革方面「先行先試」，支持海南全面深化改革開放。

其次是穩步推動資本項目開放。王春英說，外匯局將統籌考慮經濟發展階段、金融市場狀況、金融穩定性等要求，有序推動不可兌換項目的開放，提高已可兌換項目的便利化水準。

王春英並透露，大陸下半年將會有三方面具體的開放安排，一、改革QFII和RQFII，擴大投資範圍，研究適度放寬甚至取消QFII額度管理；二、支持科創板健康發展，做好「滬倫通」項下存托憑證跨境資金管理工作；三、推進銀行間債券市場開放管道整合。

民生銀行研究院研究員郭曉蓓接受《證券日報》訪問時表示，QFII與RQFII制度是中國資本市場重要的制度安排，是境外投資者投資中國資本市場的主要管道之一。修訂完善這兩項制度，對引進更多境外長期資金，實施資本市場高水準對外開放具有重要意義。

蘇寧金融研究院高級研究員陳嘉寧也認為，改革QFII與RQFII制度對中國引進境外長期資金、引導價值投資、完善上市公司治理、助推人民幣國際化進程、促進資本市場穩定健康發展等方面，都將發揮積極作用。

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