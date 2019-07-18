上半年結售匯呈逆差 陸外匯局：貿易戰對流動影響「總體可控」

2019-07-18 16:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，貿易戰對中國跨境資金流動的影響「總體可控」。（取自新浪財經） 分享 facebook 大陸國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，若將今年5、6月數據與去年下半年相比可發現，當前中美經貿摩擦對中國跨境資金流動的影響「總體可控」，市場主體的情緒和行為更加理性、平穩，對人民幣的貶值預期也較去年下半年有所降低。

王春英18日在國家外匯管理局新聞發布會上表示，總體來看，上半年中國跨境資金流動保持穩定，境內外匯市場供求基本平衡。今年上半年，大陸銀行結售匯逆差332億美元，較2018年下半年月均逆差收窄52%；上半年，銀行代客涉外收付款順差312億美元，2018年下半年則為逆差。

王春英說，儘管上半年銀行結售匯表現為逆差，但若綜合考慮遠期結售匯和期權交易等其他供求因素，外匯市場供求呈現基本平衡。而且從中美經貿摩擦升級後的5、6月來看，銀行結售匯月均逆差66億美元，比2018年下半年月均逆差下降44%，說明供求狀況相對良好。

截至6月底，大陸外匯存底達3兆1,192億美元，比2018年底增加465億美元。

王春英說，中美經貿摩擦是外匯局一直關注的問題，始終在密切監測，即時跟蹤評估中美經貿摩擦對於中國外匯市場、跨境資金流動和國際收支的影響。

在將今年5、6月和2018年下半年這兩個時段的各方面情況和形勢進行對比後可發現，當前中美經貿摩擦對中國跨境資金流動的影響「總體可控」。主要表現是兩個方面：一、中國外匯市場情緒及市場主體行為更加理性和平穩。今年5月中美經貿摩擦升級後，人民幣對美元匯率貶值幅度和貶值預期都低於去年下半年。

其次，在加徵關稅的背景下，中國國際收支總體形勢仍是穩定可控的。雖然從去年下半年到現在，美國對中國出口加徵關稅的措施逐步升級。但中國國際收支總體保持平穩。今年第1季，中國經常帳戶順差490億美元，去年下半年平均每季度則是389億美元順差。

展望下半年，王春英說，雖然外部環境中仍存在一些不確定性因素，比如世界經濟增長的前景、全球貿易保護主義、地緣政治局勢等不穩定、不確定因素，但當前內外部環境中，有利於中國跨境資金流動穩定的因素依然比較多。

她並列舉出下半年有利於中國跨境資金流動平穩運行的五大積極因素：國際貨幣環境相對寬鬆、當前市場對中國經濟的預期平穩、中國市場開放度進一步提高、人民幣匯率雙向波動對市場理性預期的培育作用有所顯現，以及中國跨境資本流動管理框架日益健全。

王春英表示，美國聯準會可能轉向降息，歐洲和日本央行也都表現出更為寬鬆的貨幣政策立場。在這樣的情況下，近期美元匯率趨穩，中美利差擴大，為中國外匯市場穩定提供了更為有利的條件。

此外，近期中國不斷推出多項政策和措施，持續推進投資的自由化、便利化。同時，中國股市、債市也被納入更加廣泛的國際主流指數，體現了國際投資者對中國市場的認可。

另一方面，中國近年來的宏觀審慎管理經驗越來越豐富，並繼續打擊外匯違法違規行為，有效維護了良性的外匯市場秩序。