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大陸6月結售匯逆差193億美元 創兩年最大

2019-07-18 14:58聯合報 記者林宸誼╱即時報導

在5月短暫的順差之後，大陸6月銀行結售匯逆差193億美元，並創下兩年來最大逆差規模，監管和分析人士均指出，市場主體並未對中美貿易戰再度升級反應過度，更多的是根據市場波動採取逢高結匯和逢低購匯。

大陸國家外匯管理局18日公布，6月銀行結售匯逆差193億美元，創兩年最大逆差規模，上月為順差62億美元；1到6月銀行累計結售匯逆差332億美元，1到6月境內銀行累計涉外收付款順差312億美元。

外管局數據並顯示，2019年6月境內銀行代客涉外收付款逆差91億美元，較上月60億美元逆差擴大50%，為七個月來最大逆差規模。

國家外管局新聞發言人王春英18日在新聞發布會上表示，雖然銀行結售匯表現為逆差，但如果綜合考慮遠期結售匯和期權交易等其他供求因素，外匯市場供求呈現基本平衡。

王春英指出，從中美經貿摩擦升級後的5、6月看，銀行結售匯月均逆差66億美元，比2018年下半年月均逆差下降44%，說明供求狀況相對良好，月度波動主要受市場主體逢高結匯和逢低購匯影響，體現了市場預期的總體穩定以及價格的市場化調節作用。

路透報導，5月開始中美貿易戰升級人民幣明顯回落，至5月跌破6.9關口，不過市場主體對人民幣破七預期不高，這反而是結匯時機，隨著人民幣6月展開反彈，逢低購匯意願也逐漸增強，另外分析人士也指出，6月分紅購匯較多，這也是逆差快速擴大的原因之一。

招商銀行金融市場部首席外匯分析師李劉陽表示，6月分紅購匯多，另外不少結匯5月提前做了，企業結售匯操作跟實際進出口收付匯有些錯位。

人民幣兌美元即期今年3、4月間一直在6.71上下徘徊，但5月下旬一度突破6.92，隨著美國聯準會降息預期增強，以及中美可能恢復談判等利好因素影響，人民幣逐漸反彈。

圖/澎湃新聞
圖/澎湃新聞
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