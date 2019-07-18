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土增稅法徵意見 集體房地產納徵稅

2019-07-18 01:28聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

大陸財政部、國家稅務總局就「土地增值稅法（徵求意見稿）」向社會公開徵求意見。《徵求意見稿》將集體房地產納入徵稅範圍，並擬取消集體房地產土地增值收益調節金，使立法前後集體房地產負擔總體穩定。在稅率方面，土地增值稅仍將繼續實行四級超率累進稅率。

據經濟參考報報導，關於徵稅範圍，《徵求意見稿》首次將出讓集體土地使用權、地上的建築物及其附著物，或以集體土地使用權、地上的建築物及其附著物作價出資、入股納入。土地承包經營權流轉，不徵收土地增值稅。

在稅率方面，《徵求意見稿》明確土地增值稅仍實行四級超率累進稅率，並以轉移房地產所取得的增值額為計稅依據。增值額未超過扣除項目金額50%的部分，稅率為30%。增值額超過扣除項目金額50%、未超過100%的部分，稅率為40%。增值額超過扣除項目金額100%、未超過200%的部分，稅率為50%。增值額超過扣除項目金額200%的部分，稅率為60%。

雖然《徵求意見稿》所設稅率沒有改變，但是除了增值率不超過20%的保障性住房仍繼續免稅外，建造增值率低於20%的普通住宅免稅的規定，調整為授權省級政府結合本地實際決定減徵或是免徵。增加授權省級人民政府對房地產市場較不發達、地價水平較低地區集體房地產減徵或免徵土地增值稅的規定。

大陸財政部相關負責人表示，目前的房地產市場調控措施以地方為主，需要地方因地制宜、因城施策。

中國社科院財經戰略研究院副研究員蔣震表示，此次土地增值稅法徵求意見，從內容來看，土地增值稅從暫行條例到立法，不是簡單平移，而是對相關轉移房地產等行為在法律程序上的完善。從稅種而言，土地增值稅是小稅種不是主要稅種，但是涉及到房屋和土地這種重要的生產要素，對這種生產要素課稅，需要很好地體現效率和公平的結合。

房地產業內人士則表示，近年來大陸房地產市場多呈現麵粉貴過麵包現象，也因此開發土地增值部分較過去相比價差已經比較小，因此，上述變化對房企購地並沒有太多影響。但是，對於較早拿地的未開發項目，可能會帶來部分影響。

房地產減徵建築
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