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養老康復產業 企業看好新藍海

2019-07-18 01:28聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸認知症（俗稱「癡呆症」）病患不斷增加，有關養老、復健、輔具器材等相關產業日益增加。近日在上海就舉辦一場2019上海國際養老、輔具及康復醫療博覽會（簡稱「養老康復展」），推廣相關養老康復知識與產品。

新華社報導，中國養老產業較少被人了解，認知症的干預及治療在專業展會上得到多元展示，中國的養老康復產業正成為海內外企業爭相投入的新藍海。

已有19年歷史的上海養老康復展，今年吸引了來自20個國家和地區的365家企業參展，展覽面積達3萬平方米。養老服務、輔助器具、康復醫療、生活護理、宜居建築、健康管理六大主題展區，展出了當今福祉產業一系列前沿科技、創新產品以及服務模式。

作為老齡化社會先行者，眾多日本企業成為上海養老康復展上的關注焦點：一款躺着也能洗髮的機器，在噴水清潔的同時吸取汙水，一人洗髮全程只需五分鐘、一升水，適合乘坐輪椅人士或卧牀患者；一款與護理牀相結合的全自動淋浴設備，可提供沖洗、潤膚一條龍服務，不僅緩解護理人員辛苦，也為病人帶來福音。

德國企業的展品則體現了「德國製造」的優勢：身障人士頭戴一副眼鏡進行精準測量，只需半個月左右，就能為自己量身訂製一台安全可靠的座椅電梯，方便上下樓；一款髖部安全氣囊，可綁在老人腰間，一旦不慎摔倒，瞬間可感應體位變化，彈出並膨脹，預防骨折發生。

養老康復產業也是人工智能施展作為的舞台：集多功能護理牀、智能電動輪椅、大小便處理裝置和信息輔助等功能於一體的服務機器人，可模擬治療師手上「力道」的智能康復機器人，專為失明和視障人士設計的可穿戴人工視覺設備。

中國老齡產業協會相關負責人認為，中國老年人口的持續增長，激發了巨大而穩定的養老產品及服務需求。今年上海養老康復展的專業觀眾就比去年增長了一成。在展覽舉辦期間，已有上百家海內外企業確認參展明年展會，並預售出近六成的展位面積，預示着海內外企業持續看好福祉產業，市場開發力度不斷加大。

上海洗髮德國
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