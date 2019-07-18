長江年貨物量 連冠世界內河

2019-07-18 01:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國交通運輸部長江航務管理局（以下簡稱長航局）副局長聞新祥日前在江蘇鎮江表示，長江幹線年貨物通過量連續多年居世界內河首位。

中新社報導，聞新祥是在江蘇省鎮江市日前舉辦的「千年運河煥新生」主題活動座談會中表示。長航局統計，2005年，長江幹線年貨物通過量首次躍居世界內河榜首。

聞新祥說，美國密西西比河的年貨物運量多年來維持在6億噸至7億噸，西歐萊茵河的年貨物運量維持在3億噸至4億噸。上述兩河，年貨物運量基本上在1億噸內波動。相比之下，長江幹線年貨運量保持高增長、節節攀升。

他表示，2018年，長江幹線年貨物通過量達26.9億噸，仍居世界內河首位；長江幹線年集裝箱吞吐量1750萬標箱、三峽樞紐通過量1.44億噸，均創歷史新高。其中，三峽樞紐通過量超過設計能力4成以上。

長江航運「含金量」不斷提升。長航局數據顯示，長江幹線運輸結構進一步優化，2018年，貨船平均噸位由上年的1630噸提升至1780噸，萬噸級泊位增至587個。

在生態治理方面，聞新祥表示，長江各部門聯動嚴厲打擊非法碼頭、非法採砂、非法捕撈、非法傾倒固體廢物等破壞生態環境行為，破獲多起汙染長江環境案件，長江生態環境得到有效治理。沿江各省、長江航務管理局、長江水利委員會等聯合開展「保護長江生態發展綠色航運」共同行動方案等，形成了共抓大保護合力。