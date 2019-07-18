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助中小企業融資 粵推數字平台

2019-07-18 01:28聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

廣東省人民政府新聞辦公室昨日舉行「廣東省支持中小企業融資的若干政策措施」政策解讀新聞發布會。

中新社報導，廣東省地方金融監管局黨組書記、局長何曉軍說，由廣東省地方金融監管局、廣東省工業和信息化廳等相關部門研究制定的《廣東省支持中小企業融資的若干政策措施》已由廣東省政府常務會議審議通過，現正式實施。

「若干政策措施」圍繞中小企業融資難、融資貴、融資慢三個環節有針對性地提出解決措施，包括六大部分、22條具體措施。其中核心內容是建立中小企業信用評價體系，破解中小企業信息不對稱難題。通過依託廣東「數字政府」的數據資源，運用全球領先的金融科技手段，建立中小企業融資平台，實現信息採集、信用評價、信息共享、線上融資對接、風險補償等一體化線上智能融資服務。

何曉軍表示，中小企業融資平台所構建的中小企業融資服務體系，是一個開放的金融生態系統，可以將數據、科技、供需雙方，將增信、貼息、風險補償，將企業的培育、監管、效果評價等所有與中小企業融資相關的要素、流程集中起來，形成一個功能齊全、公平開放、智能化的融資支持平台，這是「若干政策措施」的重要創新之處。

他還說，中小企業融資平台的技術平台目前已基本完成搭建，正在試運行階段，並且已放出第一筆貸款，計畫今年9月正式上線。

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