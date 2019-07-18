基建對接大灣區 汕頭二次創業

2019-07-18 01:28 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



作為中國首批經濟特區，汕頭40年來發展不盡人意，被稱作「失落的經濟特區」，人均GDP不足深圳的1/7。當地政府近年致力規畫高速交通網，今年更投資128億元人民幣推進基建，推動「二次創業」，擬對接粵港澳大灣區資源，推出補貼吸引台港澳人才，為經濟發展重拾動力。

據香港明報，本月10日，首班由香港西九龍站開出的高鐵緩緩駛入汕頭站。在汕頭車站外有鑼鼓和扇舞表演。兩地交通時間由原先的5小時以上縮短至3個半小時以內，多名乘客表示體驗快捷，會增加返鄉次數。汕頭市副市長李宇形容汕頭正推動「二次創業」。統戰部長陳麗文則說，高鐵通車為100多萬在港潮汕人帶來便利，也將有助汕頭建立高水平綜合交通樞紐。

廈深鐵路聯絡線去年底開通，汕頭首次融入全國高鐵網。目前，除了廣梅汕鐵路、廈深鐵路外，時速350公里的汕汕鐵路（汕尾－汕頭）亦正建造。李宇介紹，汕汕高鐵2022年建成後，可實現汕頭與珠三角乃至香港兩小時通達。市政府還和香港招商局展開戰略合作，加快「廣澳港區」（位於汕頭市南區達濠島南端廣澳灣內）建設，致力打造東南沿海億噸樞紐大港。

3條建設中的高速公路，聯通粵港澳大灣區南、中、北區域。汕頭市交通運輸局規畫建設科副科長葉劍灝指出，其中瀋海高速公路將聯通大灣區南部，到深圳核心區4小時20分鐘、到廣州核心區近6小時。甬（寧波）莞（東莞）高速公路將連接潮州、汕尾，直達大灣區中部，到廣州核心區約5小時。而另一條通往大灣區的汕湛高速公路汕頭段正加快推進，預計今年通車，「通車後到廣州市中心不到4個半小時」。葉劍灝說，政府成立「攻堅指揮部」，預期年內完成交通樞紐建設。

華僑試驗區管委會副主任陳斌表示，試驗區將積極對接粵港澳大灣區，特別將吸納高新科技、文化創意、商務會展等產業。區內設置3項特色人才政策，在「引進人才雙補貼」方面，凡獲當地聘用的全日制碩士或雙一流大學本科生可獲2.4萬元生活補貼，全日制碩士還可獲3萬元住房補貼。台港澳居民和海外華僑華人的補貼將上浮30%。