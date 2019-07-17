砸鉅資投資王力宏演唱會 當代東方2年虧逾2億提前解約

2019-07-17 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



合約到期還有一年半時間，A股上市公司當代東方提前終止與台灣歌手王力宏所屬音樂公司Hongsheng Culture Holdings Ltd的合作。公司公告稱，經雙方協商，當代東方將不再代理100場演唱會中剩餘的54場。

每日經濟新聞報導，在還沒有實現任何營收的情況下，2017年當代東方曾向Hongsheng Culture Holdings Ltd預付人民幣1.7億元，此外因沒有完成演出計畫，當代東方還在2018年向HONGSHENG CULTURE HOLDINGS計提人民幣850萬元的賠償款，而2018年王力宏演唱會僅為當代東方帶來人民幣1.34億元收入。

若以此計算，2017、2018兩年，當代東方投資王力宏演唱會虧了近人民幣5,000萬元（約新台幣2.3億元）。

當代東方業績預告顯示，公司今年上半年淨利潤預計虧損人民幣4,500萬元至6,000萬元，同時頻頻轉讓子公司收縮業務線。

當代東方13日公告稱，由於受到文化傳媒行業整體調整以及宏觀經濟環境的影響，導致合同無法順利如期進行，為了最大程度降低雙方損失，當代東方與王力宏所屬音樂公司Hongsheng Culture Holdings Ltd簽署補充協定，經雙方協商，100場演唱會中，當代東方將不再代理剩餘的54場。

這等於提前一年半解除合約，當代東方終止對王力宏演唱會的投資。

2017年9月，當代東方宣布投資明星演唱會，而且出手不凡，從2017年8月至2020年12月31日的合作期內，對演唱會的總投資高達人民幣6至9億元。公告顯示，當代東方負責演唱會票務事宜及收益、贊助事宜及收益，以及安保、落地執行等費用。按照合同約定，當代東方將拿走單場演唱會80%的利潤。

當代東方終止王力宏演唱會合作並非無跡可循。年報顯示，早在2018年當代東方應按計劃舉行27場演唱會，但實際只舉行17場，王力宏方面已要求當代東方賠償，當代東方因此在年報中，計提人民幣850萬元的預計負債。

從2018年至今，當代東方的一系列事件頻頻引發市場關注：第一大股東部分股權頻頻被凍結、擬進行實控人變更、控股股東陷民間借貸風波、子公司惹上官司、轉讓子公司股權、深交所關注函、終止兩項資產重組、2018年業績大幅下滑……從2018年年報到2019年一季報，再到如今的半年度業績預告，當代東方的業績均顯露出疲態。