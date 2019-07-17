東莞鞋廠避開貿易戰外移 水土不服回陸發展

2019-07-17 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



美中貿易戰衝擊下部分製造業企業外遷東南亞等國家，大陸國家發改委發言人孟瑋昨日（16日）指出，有一些企業到國外設廠經營是國際產業分工的正常現象，也承認有的是規避貿易戰的影響。不過她說，東莞一些轉戰東南亞的鞋企，又因為水土不服回到中國大陸發展。

國家發改委周二（7月16日）表示，中國經濟運行面臨新的下行壓力，實體經濟的困難仍然較多，將下更大力氣做好「六穩」工作，加強評估，確保經濟運行在合理區間。並重申，堅決不搞「大水漫灌」，切實防範地方政府隱性債務風險。

大陸發改委發言人孟瑋指出，中國經濟發展面臨的國內外環境依然錯綜複雜，從外部環境看，不確定性因素有所上升，世界經濟和貿易增速同步趨緩，地緣政治不穩定和經濟運行風險加大；從內部環境看，國內長期存在的結構性體制矛盾的解決需要一個過程，經濟運行面臨著新的下行壓力，實體經濟果仍然較多，民生領域還有不少短板。

「對於經濟運行中出現的新情況、新挑戰，我們將加強政策評估，優化政策組合，強化政策協同，確保中國的經濟運行在合理區間。」孟瑋說。

針對中美易戰下制造業外遷的問題，孟瑋表示，從目前掌握的情況看，中國製造業外遷的規模並不大，而且以中低端企業為主，對中國經濟增長、產業升級、勞動就業等方面影響總體可控。

孟瑋稱，下一步，發改委將精準聚焦補短板重點領域，加強重大項目儲備，抓緊推進重大項目開工建設，加強項目資金保障，促進民間投資持續健康發展，持續深化投資領域「放管服」改革，著力抓好補短板穩投資各項重點工作。

國家發改委發布稱，上半年總共審批核準固定資產投資項目94個，總投資人民幣4715億元（新台幣2.12兆元），主要集中能源、交通、高技術等行業。

物價方面，孟瑋表示，預計今年後期中國價格總水平有望保持總體穩定。同時，加強監測預警，將會同有關部門積極充實實價格調控工具箱，做好必要情況下的調控準備。