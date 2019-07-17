閩台農產品市場 兩岸創業示範點

2019-07-17 02:14 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



走進福建閩台農產品市場海峽兩岸青年就業創業示範點，一條條繪著白竹、橙蓮、綠荷、粉色「小豬佩奇」等紋樣的彩色紙燈籠映入眼簾。這些燈籠是今年1月台灣大學生來此實習交流時創作的。

中新社報導，位於泉州南安的兩岸青年就業創業示範點，2016年8月掛牌以來已開展多種形式的實習就業、創業創新交流活動，吸引600多名台灣青年前來參加。

就讀台中科技大學的大三學生王筱築半個月前來到南安，開啟自己的首次大陸行。本想藉助實習修學分的她，此行卻有意外收穫，「如果未來有機會，會留在大陸繼續發展」。

「南安和台灣滿像的，都說閩南語，感覺很親切。」王筱築說。依託閩台農產品市場，這個兩岸青年就業創業示範點為兩岸青年就業、創業、生活、工作提供配套服務。截至2019年6月，該示範點已吸引26名台青前來就業、創業，開辦企業15家，成為台青西進就業創業的新平台。

台青鄭凱文在此創立的泉州寬達貿易公司，已獲評「2018年南安市大中專畢業生優秀創業項目」。鄭凱文說，公司主要進口台灣小眾農特產品，盼彌補大陸電商市場上找不到台灣小眾商品的短板，也盼藉大陸市場提振台灣食品行業。

南安地處福建東南沿海，與台灣隔海相望。南安和台灣的深入交流合作，是閩台農產品市場有限公司工程師林成績不曾想到的。

「從小念課本聽收音機，對兩岸的關係有一定的瞭解。」林成績連用三個「沒想到」表達內心感受，「沒想到會有這麼大的變化；沒想到現在兩岸的互動交流會這麼深入；沒想到我能去台灣，從南到北、從東到西，都有我的朋友」。

林成績2003年加入當時尚在建設中的閩台農產品市場。16年間，他見證閩台農產品市場從荒地逐漸設施配套齊全，也見證兩岸交往逐漸深入。