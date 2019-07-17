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陸財收增幅放緩 官方：務必「三保」

2019-07-17 02:14聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

受減稅降費等因素影響，中國大陸財政收入增幅放緩，收支壓力有所加大。大陸財政部預算司副司長郝磊16日表示，「中央財政加快對地方轉移支付下達進度，督促和指導地方加強收支預算管理，做好基層財政保障，確保『三保』（保工資、保運轉、保基本民生）不出問題」。

中新社引述郝磊表示，今年中國大陸預算安排中央對地方轉移支付力度是近幾年最大的。截至6月13日，轉移支付預算已下達92%，比去年同期提高2.6個百分點。省級財政也普遍加快預算下達進度，及時下沉財力，彌補基層財政減收。

與此同時，多渠道籌集資金實現收支平衡，大力壓減一般性支出。指導地方財政部門統籌採取加大預算穩定調節基金調入力度、提高國有資本經營預算調入一般公共預算比例、盤活存量資金資產等方式平衡預算。督促地方財政部門加大一般性支出壓減力度，嚴控「三公」經費預算。

郝磊強調，大陸財政部要求省級財政部門對本地區基層「三保」支出安排和執行情況進行摸排，盡可能向基層財政困難地區和受減稅降費影響較大的地區傾斜，增強相關地區財政保障能力。有的地方對「三保」支出實行專戶管理，建立了「三保」保障情況月報告和重點關注名單制度，多措並舉切實兜牢「三保」底線。

此外，大陸財政部稅政司巡視員徐國喬表示，近期財政部與其他部門，對政府部門下屬單位、行業協會商會、中介機構等亂收費行為開展了專項整治。

下一步，大陸財政部將從嚴新設收費項目。凡新設立涉企行政事業性收費和政府性基金項目，必須依據有關法律、行政法規的規定。對沒有法律、行政法規依據但按照國際慣例或對等原則確需設立的，要按程序報大陸國務院批准。同時，加強收費目錄清單「一張網」動態管理，提高政策透明度，主動接受社會監督。整治亂收費絕不手軟。

國務院
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