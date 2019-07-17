優化營商環境條例 陸廣徵意見

2019-07-17 02:15 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國家發改委近日就「優化營商環境條例（徵求意見稿）」向社會公開徵求意見。根據徵求意見稿，中國大陸政府保障各類所有制市場主體依法平等獲取人力資源、資金、土地使用權和自然資源等生產要素，公平參與市場競爭。

新華社報導，為推動政府職能深刻轉變，加快營造穩定公平透明、可預期的營商環境，更大激發市場活力和社會創造力，經過前期調研、專家論證、廣泛徵求意見，大陸國家發改委領軍會同有關部門起草了「優化營商環境條例（徵求意見稿）」。

根據徵求意見稿，大陸各地區、各部門應當依法保障各類所有制和不同地區市場主體在政府資金投向、土地供應、稅收優惠、費用減免、資質許可、標準制定、項目申報、職稱評定等方面的公平待遇，禁止濫用行政權力排除、限制競爭。招標投標和政府採購應當公開透明、公平公正，對各類所有制和不同地區市場主體平等對待，不得以不合理條件進行限制或者排斥。

徵求意見稿明確，中國大陸政府加強知識產權保護，依法嚴厲懲治侵犯知識產權的違法犯罪行為，推動建立知識產權侵權懲罰性賠償制度，充分保障知識產權權利人的合法權益。金融機構對同等申請條件下各類所有制市場主體的貸款利率和貸款條件應當保持一致，不得對不同所有制市場主體設置貸款審批歧視性規定。

據了解，徵求意見稿分為總則、市場主體、市場環境、政務服務、監管執法、法治保障、附則7章，共68條。