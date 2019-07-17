大陸對外投資 上半年同比微增

2019-07-17 02:15 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸商務部16日公布的最新數據顯示，2019年上半年中國大陸對外直接投資額達3468億元（人民幣，下同），比去年同期微增0.1%，扭轉了前五個月對外投資同比下降態勢。6月當月，中國大陸對外直接投資額637.3億元，同比增長6.3%。

中新社報導，分行業看，中國大陸對外投資主要流向租賃和商務服務業、製造業、批發和零售業、採礦業等，其中租賃和商務服務業、製造業對外投資額累計占上半年對外直接投資總額近50%，對信息技術服務業和信息傳輸/軟件的對外投資同比增幅超過30%。

同時，因2016年底起官方對非理性對外投資實施嚴格管控，遏制盲目投資引發的風險，房地產業、體育和娛樂業等非理性投資重點領域對外投資已兩年多沒有新增項目。

分地域看，上半年中國大陸對「一帶一路」沿線國家和地區的投資總額達68億美元，占同期對外投資總額的12.6%。

對外承包工程方面，上半年中國大陸對外承包工程新簽合同額同比增長5.6%，其中合同額5000萬美元以上的大項目達389個，比去年同期增加33個，占新簽合同總額的80%以上。對外承包工程完成營業額主要集中在電力工程建設、交通運輸建設和一般建築行業，合計占比近七成。

另外，根據大陸國務院國資委16日公布的數據顯示，今年上半年，中央企業效益穩步增長，累計實現淨利潤7037.7億元，同比增長8.6%，其中6月當月的淨利潤1584.9億元，增長8.4%，月度淨利潤創歷史新高。

大陸國資委新聞發言人彭華崗說，今年以來中央企業運行保持穩中求進的良好態勢，上半年有34家企業淨利潤增幅超過20%，53家企業增幅超過10%。

統計顯示，今年上半年，鋼鐵、礦業、發電、建築、軍工等行業央企淨利潤增長較快，機械、交通運輸等行業淨利潤增速平穩。上半年，中央企業累計實現營業收入14.5兆元，同比增長5.9%，增速與上月持平；6月當月實現營業收入2.9兆元，增長5.6%。