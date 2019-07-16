助攻「澎湃S1」…小米再加碼 投資半導體業

2019-07-16 14:42 世界日報 綜合報導



小米加碼投資半導體業 中國新聞社 分享 facebook

小米加碼投資晶片產業，近期新增投資兩家晶片公司，包括投資入股正在科創板申請上市的芯原微電子，以及晶片設計公司恒玄科技。這也顯示中國科技業積極投資半導體的趨勢方興未艾。

小米早在2014年就成立半導體部門，並在2017年發布自主晶片處理器「澎湃S1」，這個晶片一度使用在小米智慧手機「小米5」，但之後卻沒有大量推廣，小米一直在調整半導體的投資方向，今年4月將半導體一部分業務獨立出來成立大魚半導體公司，專注開發物聯網晶片。

小米旗下的湖北小米長江產業基金合夥企業，日前投資正在科創板衝刺上市的芯原微電子，持股6.25%，成為第四大股東。除了入股芯原微電子，晶片設計公司恒玄科技，日前也變更了多項工商註冊信息，增加的七名新投資者中，湖北小米長江產業基金合夥企業也名列其中。

湖北小米長江產業基金合夥企業（有限合夥），由小米與長江產業基金共同成立，小米持股17.22%。

科技媒體快科技報導，對於此次入股，行業分析人士表示，小米此舉更多的是讓正在研發的澎湃晶片上搭載NPU（人工智能處理器）處理能力，這次投資，將會為澎湃晶片帶來更多的技術和算力上的支持。

芯原微電子是一家平台化晶片設計服務提供者，可提供以IP為中心、基於平台晶片訂製服務和一站式點對點的半導體設計服務，聚焦於移動互聯設備、數據中心、物聯網（IoT）、穿戴設備、智慧家居和汽車電子等多種終端市場。

近期，芯原微電子正展開多項合作，主要在AI 晶片與算力上深度研究。

芯原微電子背後的資本實力雄厚，根據國家企業信用信息公示系統，芯原微電子股東包括了國家積體電路產業投資基金、共青城時興投資合夥企業等，和小米一同增資的還包括IDG以及英特爾旗下的基金公司。

騰訊科技報導，恒玄科技是SOC（系統單晶片）研發商，2015年6月8日成立，主要產品為具備WIFI/BT無線連接的音訊系統級晶片，應用於移動手持等領域。