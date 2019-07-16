大陸第2季GDP增速下滑 27年來最低

分享 facebook 美中貿易戰持續一年多以來，大陸經濟成長持續放緩。大陸官方昨發布數據顯示，今年第二季大陸國內生產毛額（ＧＤＰ）成長率降至百分之六點二，比首季的百分之六點四下滑零點二個百分點，跌至廿七年來最低水平。外界預期，北京將推出更多經濟刺激計畫。

對此，美國總統川普十五日推文說，中國大陸今年第二季經濟成長是廿七年多來最差，美國加徵關稅促使企業離開中國大陸外移至其他免關稅國家，數千家公司正在外移。

他說，這就是中國大陸想和美國達成貿易協議的原因。同時，美國也收到從中國大陸徵得的數十億美元關稅，而且還可能更多。川普宣稱，這些關稅並非由美國納稅人負擔，中國大陸正透過人民幣貶值和刺激經濟來支付關稅。

大陸國家統計局昨天公布上半年經濟成績單，今年第二季ＧＤＰ增長為百分之六點二，是一九九二年有紀錄以來的最低值；而今年上半年增速為百分之六點三，較去年全年增速百分之六點六，明顯下滑。

大陸國家統計局發言人毛盛勇稱，因外部不穩定、不確定因素增多，大陸經濟面臨新的下行壓力。華爾街日報分析，「外部不穩定、不確定因素」，就是進出口受貿易戰關稅拖累，關鍵就是中美貿易戰，企業暫緩大規模投資。

路透報導，中美互相加徵關稅的影響已逐漸顯現，今年六月中國大陸出口年增下降百分之一點三，進口更是重挫百分之七點三，凸顯當下中美貿易戰和內需持續放緩的雙重挑戰。

大陸總理李克強三月公布減稅降費計畫，但數據顯示，大陸官方削減人民幣二兆元（約新台幣九點一兆元）稅費來刺激經濟的策略，未達預期。分析認為，大陸經濟成長趨緩壓力仍然存在，預計下半「穩增長」政策還將加碼，但預計不會大幅寬鬆。

路透等外媒則引述專家說，大陸第二季經濟成長率降到廿七年來最低點之際，大陸政府可能推出經濟刺激措施，預防可能威脅到社會穩定的大規模失業。不過，由於政府債台高築，大陸經濟又面臨結構性問題，推出刺激措施的空間可能有限。