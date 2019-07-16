收入增速跑贏GDP 城鄉差距縮小

2019-07-16 02:01 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



今年上半年中國大陸居民人均可支配收入15294元幣，收入增速跑贏GDP。圖為福州民眾在博覽會購買電子產品。 中新社資料照片 分享 facebook 大陸國家統計局15日發布數據顯示，今年上半年，中國大陸全國居民人均可支配收入15294元（人民幣，下同），比去年同期名義增長8.8%，增速比一季度高0.1個百分點；扣除價格因素實際增長6.5%，比經濟增速高0.2個百分點。

新華社報導，大陸國家統計局新聞發言人毛盛勇在當日召開的新聞發布會上表示，中國大陸居民收入增長快於經濟增速，城鄉收入比繼續縮小。

統計數據顯示，按常住地分，今年上半年，城鎮居民人均可支配收入21342元，實際增長5.7%；農村居民人均可支配收入7778元，實際增長6.6%。城鄉居民人均可支配收入比值為2.74，比上年同期縮小0.03。全國居民人均可支配收入中位數13281元，同比增長9.0%。

按收入來源分，今年上半年，中國大陸全國居民人均工資性收入8793元，同比名義增長8.7%，占可支配收入的比重為57.5%；人均經營凈收入2467元，同比名義增長8.9%，占可支配收入的比重為16.1%；人均財產凈收入1321元，同比名義增長13.2%，占可支配收入的比重為8.6%；人均轉移凈收入2715元，同比名義增長6.8%，占可支配收入比重為17.7%。