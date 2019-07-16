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陸海新通道 原箱到重慶僅8天

2019-07-16 02:02聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「陸海新通道」首次冷凍海運原箱測試貨櫃15日成功抵渝，對進出口企業打開全球市場創造有利條件。這批從越南胡志明港啟運的冷凍海鮮中途沒有換箱，進一步壓縮時間和運輸成本，提高附加值。

中新社報導，「陸海新通道」鐵海聯運班列的運營平台—中新南向通道（重慶）物流發展有限公司董事長王渝培表示，相比傳統江海聯運到重慶需30天，「陸海新通道」全程只需8天左右。

這批冷凍海產品的集裝箱是海運原箱，從胡志明港經海運至廣西欽州港後，轉鐵路運輸直達重慶，省去以往的換箱手續，以轉關方式到重慶後再辦理清關手續，相較江海聯運在重慶清關節約時間20天以上。

「由於江海聯運時間長，海運原箱基本不通過江海聯運運輸，不進入內陸。」王渝培說，目前承運方一般採取在沿海港口清關，再換箱通過公路運輸到內陸的方式。「陸海新通道」與之比較，耗時相當，但成本低許多，可為企業節約港口掏箱換箱費用每箱1000元（人民幣，下同）以上，節約運輸費用每箱2000元至3000元。

此次進口巴沙魚的承運商負責人表示，海運原箱進口東南亞海產品的運輸測試，讓其深刻感受到「陸海新通道」在運輸路徑、物流成本、口岸通關、中轉效率上的優勢。「這條路的打通提高我們進口國際農產品、海產品的市場競爭力，為公司未來常態化、大批量進口東南亞、南美洲的農產品、海鮮水產帶來利好」。

王渝培說，有了冷凍海運原箱，中國大陸西部內陸地區的特色農產品也能通過「陸海新通道」快速走向全球，亦能推動中國大陸內陸企業提質升級，生產出更優質的產品來適應世界市場需求。

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