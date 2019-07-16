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陸經濟成長率 下半年恐續下探

2019-07-16 00:21聯合報 記者戴瑞芬／綜合報導

受中美貿易戰和大陸經濟趨緩影響，大陸第二季經濟成長率創二十七年最低。圖為民眾在山...
受中美貿易戰和大陸經濟趨緩影響，大陸第二季經濟成長率創二十七年最低。圖為民眾在山東一招聘會上找工作。（法新社）
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大陸第二季經濟成長率創二十七年來最低，市場分析師預計，下半年中國經濟將持續面對經濟走緩的壓力，成長率可能進一步下探；而官方也將進一步加大刺激措施，但能否扭轉增長放緩趨勢，取決於中美貿易緊張局勢能否緩解。

彭博社引述野村國際經濟學家陸挺等的研究報告指出，北京將在下半年加大刺激措施，但市場不應對這些刺激措施的規模和持續時間寄予過高期望，大陸經濟刺激政策力度，在很大程度上將取決於中美貿易緊張局勢。

中原銀行首席經濟學家王軍分析，減稅降費政策、基建投資擴張、汽車等消費領域的回暖，預計會在下半年繼續發揮作用；而中國股市在第一季和第二季逐步抬升，反映市場對下半年的預期並不會太悲觀。

如何尋找中國經濟增長新動能？據大陸《財新網》報導，現任中國發展研究基金會副理事長的劉世錦近日在一場論壇上建議，大陸應提出並實施「中等收入群體倍增」戰略，將中等收入群體人數增加一倍，由目前的四億人增加到八至九億人，達到總人口的百分之六十以上。

曾任大陸國務院發展研究中心副主任的劉世錦表示，目前中國中等收入群體約四億人，但仍有十億人沒坐過飛機、五億人尚未坐上馬桶。劉世錦說，「落後就是潛能」，若十億人左右低收入階層的收入能有所提高，將形成很大的需求增長空間，直接為經濟增長提供動能。

「這應成為實現全面建成小康社會後另一個重要發展目標，實現這一目標，中國才能穩定地跨越中等收入陷阱，進入高收入社會。」

劉世錦表示，要實現這一目標，需要有兩個必要條件：人均收入保持一定增速，但更為重要的是收入差距要逐步縮小，並穩定在一定水準上。為此，中國需要推動一系列改革和政策調整，這些調整體現在兩方面：提高全要素生產率、增長具有更強的普惠性和包容性。

從中等收入群體倍增的角度，劉世錦稱，未來中國經濟增長的來源，包括：城鄉要素流動加快、大都市圈發展、低效率部門的改進、低收入階層人力資本的提升、消費結構和產業結構的升級、前沿性創新和綠色發展。

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