小陽春後…陸70城房市全降溫

2019-07-16 02:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019年上半年，大陸房地產市場穩中微降，商品房銷售面積連續6個月處於同比負增長區間。資料圖為福州郊區一處在售房地產項目。 中新社 分享 facebook 剛送走「小陽春」就來了「倒春寒」，6月份，中國大陸70個大中城市房價全線降溫。

中新社報導，大陸國家統計局15日發布的數據顯示，6月份，70個大中城市中，63個城市新房價格環比上漲，2個城市持平，5個城市下跌。下跌城市數量增多。二手房市場更為明顯，70個大中城市中45個城市房價環比上漲，5個城市持平，20個城市下跌，這是今年以來下跌城市數量最多的一個月。

分各線城市，數據顯示，4個一線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.2%，漲幅比上月回落0.1個百分點。上海、廣州和深圳分別上漲0.3%、0.3%和0.5%，北京下降0.1%；二手住宅銷售價格環比持平。

31個二線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.8%，漲幅連續三個月相同；二手住宅銷售價格漲幅比上月回落0.2個百分點。35個三線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.7%，漲幅比上月回落0.1個百分點；二手住宅銷售價格上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。

易居研究院研究員王若辰認為，三類城市中，二線城市房價漲幅收窄明顯，三線城市有所收窄。說明一季度「小陽春」中，部分熱點二線城市在調控政策陸續推出後，房地產市場開始降溫。

58安居客房產研究院首席分析師張波指出，6月份中國大陸一二線城市新房漲幅持續回落，二手房價漲幅回落明顯。

據安居客線上監測，目前北京二手房掛牌均價為每平方公尺60129元（人民幣，下同），深圳、上海二手房掛牌均價在每平方公尺5萬元左右，廣州二手房掛牌均價為每平方公尺32062元。值得關注的是一線城市中，二手房熱門板塊向新城區和新興開發區聚攏。如北京的密雲、昌平、房山、懷柔，上海的閔行、浦東、奉賢等新區板塊關注度高，深圳寶安、龍崗等技術扶持區域受熱捧。

王若辰指出，隨著限價限售、房企融資限制等政策的收緊，預計下半年中國大中城市房價漲幅或仍將有所收窄。