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限價政策將退場？ 深圳不再「官宣」樓市均價

2019-07-16 02:05聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

近日，深圳不再公布官方樓市成交均價的消息引發市場熱議。 自今年4月起，深圳市房地產信息平台便不再公布新房的成交均價、成交總金額，及依面積區間分類公布的成交均價、總金額等具體信息。 市場人士認為，這有可能是房地產放開限價的前奏。

據中新社，此前由深圳市房地產信息平台公布的每日、每月新房、二手房成交均價、成交金額等房地產市場各項數據，作為唯一深圳官方公布的房地產成交數據備受市場關注。

今年4月深圳機構改革後，深圳市房地產信息平台入口由原深圳市規土委官網改為深圳市住建局官網，此後，該平台不再公布新房的成交均價、成交總金額，以及依面積區間分類公布的成交均價、總金額等具體信息。

由於深圳市房地產市場規模有限，成交價格水平易受結構性影響，直接公示有關價格信息並不能很好的反應市場的真實情況。根據深圳市房地產宏觀調控的要求，為更準確地反應房地產市場的運行情況，參考其他兄弟城市的做法，深圳市住建局在做好房地產預售項目「一房一價」價格公示的基礎上，不再公布匯總後的成交金額及均價信息，有關市場情況以大陸國家統計局每月公布的房地產價格指數為準。

深圳市住建局同時表示，一手預售住宅戶型信息是根據房地產預售測繪生成的參考數據，在實踐中並不能完全與交付情況相符，為避免對購房者造成誤導，經研究，該局不再公示有關戶型信息，套房戶型以購房者實際查勘為准。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，與房價水平一同消失的，還有新房預售時由測繪生成的戶型信息。未來，套房戶型及面積以房屋交付以後的實際查勘為准。

李宇嘉指出，深圳不再披露新房均價是第一步，隨著長效機制建立，限價政策或將退出。「當然，這並不意味著中短期內房價就可以隨意上漲，而是明確波動區間的目標後，地方政府基於主體責任和一城一策的自主決策和調控。類似深圳，未來新房供應60%是保障房及人才住房，若這部分供應通過每宗地塊配建能夠保證，價格將會適度放開。」

深圳房地產二手房
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