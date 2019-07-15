活化經濟 陸學者建議實施「中等收入群體倍增」戰略

2019-07-15 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



如何尋找中國經濟增長新動能？大陸國務院發展研究中心前副主任劉世錦表示，目前中國中等收入群體約四億人，但仍有十億人沒坐過飛機、五億人尚未坐上馬桶。劉世錦說，「落後就是潛能」，若十億左右低收入階層的收入能有所提高，將形成很大的需求增長空間，直接為經濟增長提供動能。

據《財新網》報導，現任中國發展研究基金會副理事長的劉世錦近日在一場論壇上建議，大陸應提出並實施「中等收入群體倍增」戰略，將中等收入群體人數增加一倍，由目前的四億人增加到八至九億人，達到總人口的60%以上。

「這應成為實現全面建成小康社會後另一個重要發展目標，實現這一目標，中國才能穩定地跨越中等收入陷阱，進入高收入社會。」

劉世錦表示，要實現這一目標，需要有兩個必要條件：人均收入保持一定增速，但更為重要的是收入差距要逐步縮小，並穩定在一定水準上。為此，中國需要推動一系列改革和政策調整，這些調整體現在兩方面：提高全要素生產率、增長具有更強的普惠性和包容性。

劉世錦指出，儘管大陸國家統計局的數據顯示，中國近幾年收入差距相對比較穩定，但缺口仍然很大，一個重要原因是一部分人的人力資本沒有得到充分發展，在兒童營養、教育、社會保障、醫療、就業、橫向和縱向流動機會等方面，都面臨機會不均等。

從中等收入群體倍增的角度，劉世錦稱，未來中國經濟增長的來源，包括：城鄉要素流動加快、大都市圈發展、低效率部門的改進、低收入階層人力資本的提升、消費結構和產業結構的升級、前沿性創新和綠色發展。

他強調，下一步中國經濟增長新動能大部分處在大都市圈和其他城市群，因此要加快城鄉之間人員、土地、資金等要素的雙向自由流動，城鄉居民宜城則城、宜鄉則鄉。

在提升低收入階層的人力資本方面，劉世錦強調，農村進城人員對城市發展創造了大量社會財富，為他們提供基本公共服務並非「施捨」，而是他們的「城市權利」，重點是要解決好農民進城人員的住房問題。

同時要建立反貧困的長效機制，通過改善基本生存發展環境，尤其是醫療、教育、文化等條件，重點提高年輕一代人力資本，創造更多更好的就業創業發展機會。