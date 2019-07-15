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人行增量MLF人民幣2,000億元 對中小銀定向支持

2019-07-15 15:43聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸央行網站公告，人民銀行對今（15）日到期的人民幣1,885億元中期借貸便利（MLF）等量續做的基礎上，對中小銀行開展增量操作，總操作量人民幣2,000億元，中標利率3.30%。今日不開展逆回購操作。

公告稱，從5月15日開始，人民銀行對服務縣域的農村商業銀行實行較低存款準備金率，分三次實施到位。今日為實施該政策的第三次存款準備金率調整，釋放長期資金約人民幣1,000億元。同時，為對沖稅期等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕。

中國金融信息網指出，展望7月中下旬，興業銀行首席經濟學家魯政委表示，在MLF到期、稅期來臨等因素的影響下，短端利率可能繼續上行，但由於流動性分層問題尚未徹底解決，流動性不具備大幅收緊的基礎。

東吳證券固定收益首席分析師李勇預計，7月下旬大陸央行會開展「TMLF操作+定向降準」的組合操作來對沖7月稅期影響、緩解流動性分層加劇，同時降低小微、民企的成本。因此從長期來看，短端收益率仍將保持低位。長端收益率在均值上與上周基本持平。

中信國際證券預計，雖然大陸經濟存在下行壓力，但CPI存在上行壓力，加上2018年全年相對寬鬆的貨幣政策，大陸央行全面「放水」的可能性較低，貨幣政策仍以結構性調整為主。

數據顯示，本周(15日至19日)無大陸央行逆回購到期，上周六到期的人民幣1885億元MLF順延至本周一到期。目前市場上已無未到期的央行逆回購，公開市場上未到期的大陸央行流動性工具主要是MLF。

人民銀行今日對到期的人民幣1,885億元中期借貸便利（MLF）等量續做的基礎上，...
人民銀行今日對到期的人民幣1,885億元中期借貸便利（MLF）等量續做的基礎上，對中小銀行開展增量操作，總操作量人民幣2,000億元，中標利率3.30%。照片／大陸央行網站
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大陸央行人民幣人民銀行
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