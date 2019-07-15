陸第2季GDP增6.2% 分析指「穩增長」壓力仍大

2019-07-15 15:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸國家統計局今（15）日公布，第2季GDP年增6.2%，是自1992年有紀錄以來的季度GDP最低值，27年來最低。首季GDP年增6.4%。分析認為，經濟放緩壓力依然存在，預計會有更為有力的穩增長政策出台。而在全球減息潮下，大陸貨幣政策仍有邊際放鬆的可能。

信報財經報導，今年上半年GDP總值人民幣45.09兆元，年增6.3%。期內，規模以上工業增加值按年增長6%，全國固定資產投資增長5.8%，社會消費品零售總額增長8.4%，全部均高於市場預期。

大陸國務院總理李克強在《政府工作報告》中，將今年GDP增長目標設定在6%至6.5%。

民生銀行表示，預計貨幣政策會保持邊際寬鬆，調低政策利率、定向減息、定向降準等工具都有可能出現。預計下半年惡化空間不大，經濟增速在6.2%左右，全年在6.3%。

中原銀行王軍認為，上半年經濟運行穩中有降、溫和放緩，符合預期，落在區間，而次季度回落的主要原因有中美貿易摩擦升級、全球經濟減速、宏觀經濟政策邊際上有所收緊等。下半年穩增長壓力仍然較大，有可能在預期增長區間的下沿(6.1至6.2%)企穩。

交通銀行稱，宏觀政策方面預計會有逐漸的改善，對經濟運行帶來支撐，如減稅降費的效應下半年可能更明顯，外部方面中美也展開新一輪談判，有助於需求和預期的改善。第3季將延續逆周期調節，更多根據經濟運行情況進行預調微調，穩健偏鬆，但不會大幅度放寬。