親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
台籍分析師被捕
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

韓國瑜「非典藍」勢力抬頭 國民黨權力結構大洗牌

史上最貪女檢已入監 職務法庭判撤職

陸第2季GDP增6.2% 分析指「穩增長」壓力仍大

2019-07-15 15:26聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸國家統計局今（15）日公布，第2季GDP年增6.2%，是自1992年有紀錄以來的季度GDP最低值，27年來最低。首季GDP年增6.4%。分析認為，經濟放緩壓力依然存在，預計會有更為有力的穩增長政策出台。而在全球減息潮下，大陸貨幣政策仍有邊際放鬆的可能。

信報財經報導，今年上半年GDP總值人民幣45.09兆元，年增6.3%。期內，規模以上工業增加值按年增長6%，全國固定資產投資增長5.8%，社會消費品零售總額增長8.4%，全部均高於市場預期。

大陸國務院總理李克強在《政府工作報告》中，將今年GDP增長目標設定在6%至6.5%。

民生銀行表示，預計貨幣政策會保持邊際寬鬆，調低政策利率、定向減息、定向降準等工具都有可能出現。預計下半年惡化空間不大，經濟增速在6.2%左右，全年在6.3%。

中原銀行王軍認為，上半年經濟運行穩中有降、溫和放緩，符合預期，落在區間，而次季度回落的主要原因有中美貿易摩擦升級、全球經濟減速、宏觀經濟政策邊際上有所收緊等。下半年穩增長壓力仍然較大，有可能在預期增長區間的下沿(6.1至6.2%)企穩。

交通銀行稱，宏觀政策方面預計會有逐漸的改善，對經濟運行帶來支撐，如減稅降費的效應下半年可能更明顯，外部方面中美也展開新一輪談判，有助於需求和預期的改善。第3季將延續逆周期調節，更多根據經濟運行情況進行預調微調，穩健偏鬆，但不會大幅度放寬。

國家統計局新聞發言人毛盛勇表示，上半年中國經濟實現6.3%的增速，應該說還是不錯，屬較平穩的速度。下半年外觀環境比較複雜，還有下行壓力，但經濟平穩運行的基本面不會變，而且現在政策儲備還有很多空間。

大陸第2季GDP增6.2%，分析指「穩增長」壓力仍大。圖為天津港。取自中新網
大陸第2季GDP增6.2%，分析指「穩增長」壓力仍大。圖為天津港。取自中新網
分享

國務院人民幣
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

大陸年進口櫻桃逾13億美元 年增近170%

2019-07-15 10:22

人行增量MLF人民幣2,000億元 對中小銀定向支持

2019-07-15 15:43

證券監管趨嚴 陸媒：管住分析師的「大嘴」

2019-07-15 12:07

大陸6月規模以上工業增加值增6.3%

2019-07-15 11:35

中國財長劉昆 接任亞投行理事會主席

2019-07-15 11:25

新增3國…亞投行會員數 衝上100大關

2019-07-15 11:25

大陸上半年GDP年增6.3%

2019-07-15 10:26

27年來最差 陸第二季經濟成長放緩至6.2%

2019-07-15 10:18

農村藝術美 創在地IP文化

2019-07-15 00:14

四川、重慶 共推成渝城市一體化

2019-07-15 00:14

遠銷美印 青海藏繡前景壯麗

2019-07-15 00:11

粵港澳大灣區 深化合作

2019-07-15 00:11

長慶花生節 種出兩岸新滋味

2019-07-15 00:11

台商二代變創二代 挑戰新商機

2019-07-15 00:10

海南文創 台青來了

2019-07-15 00:10

亞投行會員數 衝上100大關

2019-07-14 23:06

北京瞭望／學者用耐心治經濟焦慮症

2019-07-14 23:06

劉昆提三建議 壯大亞投行規模

2019-07-14 23:06

澳門台商：兩岸企業合推區域經濟

2019-07-14 23:06

大陸水果價瘋漲 蘋果比去年貴1倍

2019-07-14 18:46

陸企人物／直播炸豬排 她秀才藝抖人氣

2019-07-14 13:00

家樂福掰惹 逛一下中國的炫技超市

2019-07-14 09:52

陸地方債今年來發行規模創高

2019-07-14 00:12

港前財政司長組團 洽購港航

2019-07-14 00:12

人行監管人臉支付 將推新法

2019-07-13 23:42

劉鶴江蘇調研 中央財辦主任身分亮相

2019-07-13 16:32

陸股一周／滬指量縮 長多不變

2019-07-13 13:28

產經脈動／陸OLED廠 挑戰全球市占34％

2019-07-13 13:28

北京瞭望／貿易戰 大陸要不戰速決

2018-08-27 00:31

名家觀點／人民幣貨幣戰

2018-08-27 00:31

北京瞭望／周小川四要 點破人民幣大局

2018-08-20 01:34

非洲3國加入 亞投行成員達100個

2019-07-15 00:13
看更多

熱門文章

英媒：林鄭月娥數度請辭 北京要她先收拾爛攤子

2019-07-14 20:48

共軍預告軍演 陸官媒：可能5大軍種全部參演

2019-07-15 09:40

反送中／金馬影后現身！葉德嫻穿黑衣再參與沙田遊行

2019-07-14 17:03

分析師被捕黃國昌說救什麼救？ 王炳忠批陰狠、歹毒

2019-07-14 17:37

陸委會：正告大陸切勿藉軍演輕舉妄動

2019-07-14 19:12

加拿大證實又一公民在大陸被扣留

2019-07-14 20:04

搶占道義高點 華春瑩指中國沒能解決挨罵問題

2019-07-14 17:46

扯！陸銀女員工盜取5億買10套房產 2年半未發現

2019-07-15 15:06

影／被要求出機票錢 黃國昌酸：楊世光朋友應該會心寒

2019-07-14 17:58

沙田大遊行爆衝突！警放胡椒噴霧 示威者投擲物品反擊

2019-07-14 17:42

楊世光叫陣賭雞排 黃國昌：利用我炒知名度

2019-07-14 18:28

美對台軍售制裁名單 大陸官媒點名這幾家公司

2019-07-15 15:41

大陸年進口櫻桃逾13億美元 年增近170%

2019-07-15 10:22

數度請辭遭拒 北京要林鄭清理爛攤子

2019-07-15 00:17

楊世光挑戰黃國昌 上海台北「機雞」對決

2019-07-14 17:18

影／楊世光叫陣黃國昌：我若不敢回上海 跪發5千份雞排

2019-07-14 18:04

港反送中衝突有20人住院 逾40人被捕

2019-07-15 11:13

沙田反修例遊行逾10萬人參加 入夜再爆衝突

2019-07-15 00:17

談台灣2020大選 陸學者：蔡連任兩岸危機重重

2019-07-15 12:17

武漢百年老建築江漢飯店失火：房頂全燒毀

2019-07-14 18:48

至少10企抽TVB廣告 包括中企攜程網

2019-07-14 16:21

亞投行會員數 衝上100大關

2019-07-14 23:06

蔡英文過境美國 中共黨媒批：「碰瓷」挑釁大陸

2019-07-15 14:25

大陸水果價瘋漲 蘋果比去年貴1倍

2019-07-14 18:46

陸外交部：中國政府和企業 將不與對台軍售美企商業往來

2019-07-15 15:53

沙田衝突至少28傷 港醫管局：2男危急4人嚴重

2019-07-15 11:07

27年來最差 陸第二季經濟成長放緩至6.2%

2019-07-15 10:18

租客拐童案／帶走女童配冥婚？兩個謎樣的人 留下更多難解的謎

2019-07-14 16:42

影／楊世光回嗆黃國昌：來個機雞對決

2019-07-14 16:13

證券監管趨嚴 陸媒：管住分析師的「大嘴」

2019-07-15 12:07

兩岸微流行／上海垃圾分類 遊客也挺

2019-07-15 00:17

上行下效 中國外交部變中外關係破壞部

2019-07-14 16:22

評蔡總統過境 海協會長張志軍批：挾美自重

2019-07-15 11:23

兩岸建築、室內設計百名大學生 高雄駁二較勁實做力

2019-07-14 19:26

大陸上半年GDP年增6.3%

2019-07-15 10:26

「中建海峽盃」兩岸大學生 比拚建築實作力

2019-07-15 00:17

週週反送中 香港沙田遊行提早起步

2019-07-14 16:44

陸畢業生瘋整容 「變美有優勢」

2019-07-15 00:16

嵩山少林 功夫了得

2019-07-15 00:15

德陽 Mayday 救治率100％

2019-07-15 00:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top