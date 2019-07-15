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大陸6月規模以上工業增加值增6.3%

2019-07-15 11:35聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸國家統計局今（15）日公布 6月規模以上工業增加值年增6.3%，比5月加快1.3個百分點。6月規模以上工業增加值比上月增長0.68%。1至6月規模以上工業增加值比去年同期增6.0%。

官網指出，分三大門類看，6月採礦業增加值年增7.3%，增速較5月加快3.4個百分點；製造業增6.2%，加快1.2個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6.6%，加快0.7個百分點。

分經濟類型看，6月大陸國有控股企業增加值年增6.2%；股份制企業增長7.6%，外商及港澳台商投資企業增長1.8%；私營企業增長8.3%。

分行業看，6月41個大類行業中有36個行業增加值保持增長。其中，農副食品加工業增2.5%，紡織業增1.6%，化學原料和化學製品製造業增長5.4%，非金屬礦物製品業增長9.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長13.7%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長12.9%。

工業增加值，是指工業企業在報告期內以貨幣形式表現的工業生產活動的最終成果。是企業全部生產活動的總成果扣除了在生產過程中消耗或轉移的物質產品和勞務價值後的餘額，是企業生產過程中新增加的價值。而「規模以上工業企業」指年營收大於人民幣2,000萬的工業企業或大陸國有工業企業。

大陸6月規模以上工業增加值年增6.3%，比5月加快1.3個百分點。照片／大陸國家...
大陸6月規模以上工業增加值年增6.3%，比5月加快1.3個百分點。照片／大陸國家統計局，
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