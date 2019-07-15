大陸6月規模以上工業增加值增6.3%

2019-07-15 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸國家統計局今（15）日公布 6月規模以上工業增加值年增6.3%，比5月加快1.3個百分點。6月規模以上工業增加值比上月增長0.68%。1至6月規模以上工業增加值比去年同期增6.0%。

官網指出，分三大門類看，6月採礦業增加值年增7.3%，增速較5月加快3.4個百分點；製造業增6.2%，加快1.2個百分點；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長6.6%，加快0.7個百分點。

分經濟類型看，6月大陸國有控股企業增加值年增6.2%；股份制企業增長7.6%，外商及港澳台商投資企業增長1.8%；私營企業增長8.3%。

分行業看，6月41個大類行業中有36個行業增加值保持增長。其中，農副食品加工業增2.5%，紡織業增1.6%，化學原料和化學製品製造業增長5.4%，非金屬礦物製品業增長9.5%，黑色金屬冶煉和壓延加工業增長13.7%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長12.9%。