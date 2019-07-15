新增3國…亞投行會員數 衝上100大關

2019-07-15 11:25 世界日報 綜合報導



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亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行）理事會日前批准貝南共和國、吉布地共和國、盧安達加入亞投行，成員總數達到100個。累計至今，亞投行已批准18個國家的46個貸款項目，總額達85億美元。

北京經濟日報報導，亞投行理事會是在盧森堡舉行的第四屆理事會年會上作出上述決定。根據規定，此次新增的三個成員尚需完成各自國內程序並向亞投行繳納首筆注資，才能成為正式成員。

亞投行行長金立群表示，亞投行成員總數達到100個，這是國際社會為亞投行投下的信任票，三年多來，得益於各成員的共同努力，並透過與世界銀行、亞洲開發銀行、歐洲復興開發銀行等機構及私營部門合作，亞投行取得了顯著成績，包括建立基本的運營制度和企業文化、貸款總規模不斷擴大、獲得聯合國大會永久觀察員地位等。

亞投行會員數 衝上100大關 中國新聞社 分享 facebook

亞投行已批准為數十個項目提供貸款等融資，承諾總額85億美元。

今年5月，亞投行還成功發行總額25億美元的首筆美元全球債。

在金立群看來，亞投行100個成員訴求不盡相同，特別是發達國家與發展中國家的訴求差異較大。「我們資金數量有限，不可能一下子解決所有問題。」

他指出，亞投行當前面臨的最大挑戰是需要時間來培育能力，因此必須堅持謹慎發展。

雖然謹慎發展意味著短時間內無法滿足所有成員的訴求，但亞投行將不斷擴大借款國家陣營，繼續推動基礎設施建設和綠色經濟發展。

他強調，亞投行始終追求綠色可持續發展，「我們不盲目追求速度，質量第一」。

為此，亞投行在評估項目投資時嚴格遵循三項標準：一是財務可持續性；二是環境可持續性；三是投資項目必須能夠改善當地人民生活，為當地人帶來了福祉。

亞投行總部位於北京，成立於2016年，專注基建投資的新型多邊開發銀行，成員主體為發展中國家，但也吸收包括英國、法國、德國等發達國家，其成員數量遠遠超過日本作為最大出資國的亞洲開發銀行，不斷提升影響力。

亞投行成員占全球人口78%，占全球GDP的63%。