四川、重慶 共推成渝城市一體化

2019-07-15 00:14 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



重慶市和四川省近日簽署「深化川渝合作推進成渝城市群一體化發展重點工作方案」。根據方案，兩地將圍繞9大方面36項重點任務共同推進成渝城市群一體化發展。

新華社報導，以成都、重慶為核心的成渝城市群，地處「一帶一路」和長江經濟帶聯結點，擁有近1億人口和近6兆元人民幣的經濟總量，承擔著拓寬中國大陸經濟迴旋餘地等重要使命。

方案提出，兩地將共同推動成渝城市群一體化發展加快上升為大陸國家戰略，打造西部地區開放開發的核心引擎，在推進新時代西部大開發中發揮支撐作用，在推進共建「一帶一路」中發揮帶動作用，在推進長江經濟帶綠色發展中發揮示範作用，努力走在西部全面開發開放的前列。

方案明確，雙方將成立合作聯盟聯合辦公室，下設戰略規畫組、基礎設施組、產業合作組、生態環境組、開放合作組、公共服務組等6個專項合作組，分行業、分領域策劃推進具體合作事項及項目。

根據方案，兩地將針對9大方面、36項重點任務共同推進成渝城市群一體化發展，包括戰略協同和規畫銜接、生態環境聯防聯治、基礎設施互聯互通、開放通道和平台建設、區域創新能力提升、市場一體化發展、公共服務一體化發展、合作平台優化提升等方面。