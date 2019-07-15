農村藝術美 創在地IP文化

2019-07-15 00:14 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第二屆海峽兩岸鄉村振興論壇14日在浙江省寧波市寧海縣開幕，近300位兩岸專家學者匯聚，共話鄉村振興中的藝術魅力。

中新社報導，大陸海協會會長張志軍在論壇上表示，台灣現代農業起步較早，在精緻農業培育、鄉風文明建設方面積累了豐富經驗；大陸積極構建現代農業體系，促進農村一二三產業融合發展，也給兩岸交流合作開拓了新空間。

「農村美是鄉村振興追求之一，主要體現在文化、藝術、景觀等方面。」中華兩岸農業交流發展協會理事長段兆麟認為，藝術是實現鄉村美的方式之一，藝術設計過程中要遵循統一、均衡、韵律、比例等美學原則。如鄉村廢棄物、解說牌、厠所等均可實現美化。

段兆麟以村莊石牌坊為例介紹，單塊石頭立於地面顯得單調，周邊種上一棵有形大樹則顯得協調、美觀。而此過程中，發揮地域特色也成為兩岸鄉村發展的共同追求。

中國人民大學藝術學院設計系主任陳炯認為，藝術振興鄉村，要以鄉村實物為基礎，打造在地「IP文化」。「鄉村景觀要符合地域文化特性。」段兆麟也談及，大陸文化性景觀非常多，在用藝術打造鄉村方面具有天然的資源優勢。

另外，甬台鄉村藝術交流基地揭牌暨台灣「駐村藝術家」聘任儀式13日在浙江省寧波市寧海縣舉行，此後，10位台灣藝術家將進駐寧海鄉村。

此次揭牌的甬台鄉村藝術交流基地，位於“中國歷史文化名鎮”寧海縣前童鎮，當地素有「詩禮名宗」的美譽、「耕讀傳家」的歷史，在鄉村文創方面具有天然優勢。

「台灣在藝術振興鄉村方面有許多值得借鑒的經驗。」寧波市台辦副主任顧海飛表示，甬台鄉村藝術交流基地將成為兩地鄉村藝術交流平台，而台灣藝術家將聚焦優化鄉村旅遊、民宿、文創等產業，為寧海鄉村振興建言獻策。

除了為寧海鄉村振興注入更濃的藝術元素，10位台灣藝術家進駐大陸鄉村，亦為台灣藝術家提供一個實現藝術創造的機遇，推動兩岸藝術交流。