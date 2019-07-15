長慶花生節 種出兩岸新滋味

2019-07-15 00:11 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



7月，是福州永泰縣長慶鎮花生採摘季。13日，由兩岸團隊共同策劃的「兩岸花生節」在長慶鎮中洋村舉辦，希望為鄉村振興提供新的探索。

「從春初看著中洋村花生栽種開始，到今天花生結果成熟，內心十分興奮。」此次活動承辦單位之一、台灣「見學館」創辦人許俊雄說，這是今年第10次來到長慶鎮。自己走訪了整個鎮區，從地形、氣候、山勢、水文和栽種方式，看見長慶花生品質優良的奧祕。「兩岸融合要真正交心。」

新華社報導，此次兩岸花生節吸引來自兩岸的多名規劃設計、運營、文創等領域的團隊和青年從業者，以及來自福州的100多名遊客參加。

今年4月，許俊雄和他的台灣「見學館」團隊參加「同心杯」兩岸青年鄉村振興研修營，對鄉村振興中的兩岸融合發展新路開展了有益探索。此次兩岸花生節是研修營成果延續之一。據許俊雄介紹，目前團隊已在當地成立兩家公司，希望借鑒台灣經驗，攜手村民打造特色農業文化品牌。

長慶鎮鎮長陳承勤說，花生是長慶鎮特色作物，現在共吸收農戶78戶、流轉225畝土地用於花生種植，一畝純收入可逾5000元人民幣。這是長慶鎮第一次舉辦兩岸花生節活動，希望引入台灣文創和多元的加工產品，將長慶鎮的文化歷史與物產相結合，推動長慶鎮更好發展。

台灣博森設計總監李潘龍說，綠色的芥末花生代表福建的綠色森林，黑色的竹炭花生代表肥沃的土地，中間是長慶鎮的紅皮花生。「我們想做一個示範，告訴當地村民，作物做好後如何加工提升價值，比如這個八卦型包裝盒的設計，背後就是品牌故事，就是當地莊寨文化，它可以傳播到海內外更多地方。」