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非洲3國加入 亞投行成員達100個

2019-07-15 00:13聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

亞洲基礎設施投資銀行（亞投行）理事會13日在盧森堡批准貝南、吉布地和盧安達三國加入。至此，該行成員數達到100個。亞投行方面當天表示，其已在18個成員國開展45個項目，共計批准貸款85億美元。

亞投行理事會近日在盧森堡舉行，批准貝南等三國加入，成員增至100個。圖為與會代表...
亞投行理事會近日在盧森堡舉行，批准貝南等三國加入，成員增至100個。圖為與會代表在中國展區了解亞投行2020年北京年會的會場模型。 新華社
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中新社報導，亞投行理事會是在盧森堡舉行的第四屆年會期間宣布上述消息的。亞投行行長金立群當天表示，亞投行成員占到全球人口的78%和全球GDP（國民生產總值）的63%，在全體成員的努力下，「我們正在打造一個精簡、廉潔、綠色的機構，以支持成員國實現可持續發展。」

據悉，待上述三個域外成員國完成國內的相應程序並認繳首期出資額後，將成為亞投行正式成員。

「57個創始成員國創建了亞投行，並將其定位為一個專注通過基礎設施支持可持續發展的多邊機構。過去三年間再有43個成員加入，這表明亞投行已通過強健的治理和嚴格的國際標准將自身融入了基於規則的國際體系。」亞投行副行長兼秘書長艾德明表示，如今亞投行成員已遍布全球各大洲，「非洲國家對亞投行展現出不斷增長的興趣，我們對此表示歡迎」。

根據非洲開發銀行的一項最新測算，非洲基礎設施領域每年需要1300億至1700億美元投資，目前尚存在680億至1080億美元的資金缺口。為此，亞投行與非洲開發銀行已於2018年4月簽署有關加強合作的諒解備忘錄。

不僅成員國遍布全球各大洲，亞投行運營初期的項目即已涵蓋從印尼的貧民窟改造項目，到經由土耳其連接阿塞拜疆和南歐的天然氣管道，再到埃及的太陽能項目，截至目前，亞投行已在18個成員國開展45個項目，涉及貸款總額達85億美元。

總部位於北京的亞投行是中國大陸倡導建立的一家新型多邊開發銀行，專注基建投資。亞投行於2016年1月正式開業，此前三屆年會分別在中國大陸、韓國和印度舉辦。本月12日至13日在盧森堡舉行的第四屆理事會年會是亞投行首次在亞洲以外的國家舉行年會，也是其首次在歐洲舉行年會。

亞投行非洲盧森堡

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