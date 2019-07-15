粵港澳大灣區 深化合作

2019-07-15 00:11 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／台北報導



「台商新契機及粵港澳大灣區發展交流論壇」暨澳門台商聯誼會十周年紀念慶祝活動上周六在澳門舉行，澳門台商聯誼會會長簡廷在指出，粵港澳大灣區是進一步深化粵港澳合作，充分發揮三地綜合優勢，促成區內的深度融合，冀望兩岸企業家聯手推動區域經濟協同發展。

簡廷在表示，澳門台商聯誼會成立屆滿十周年，是發展的里程碑，更標示了檢視過去、展望將來的時機。十年磨一劍，在過去所有台商會員們的團結努力下，共同經歷了波瀾壯闊的發展與變革，記錄澳門台商聯誼會的點點滴滴，期間有歡樂、有感動；有心酸、有苦楚；有挑戰、有超越。為了夢想不改初衷，風雨兼程，也是使命，更是情懷。

海基會前副董事長高孔廉、澳門大學教授朱顯龍、北京合尊置業董事長汪小菲在會上就粵港澳大灣區新機和時事發展作專題演講。珠海市台協會會長葉飛呈則發表粵港澳大灣區平台之珠海台商營運總部的報告。

簡廷在表示，粵港澳大灣區建設是新時代改革開放下的重要發展戰略，目標是進一步深化粵港澳合作，充分發揮三地綜合優勢，促成區內的深度融合，推動區域經濟協同發展，建設宜居、宜業、宜遊的國際一流灣區。

簡廷在表示，期待未來兩岸企業家能繼續支持該會與跨產業資源整合，共融、共創、共享未來台灣經濟發展，共同攜手創造中華民族復興與國際競爭力，創造人生與事業的第二春。

應邀與會的還有海基會前副董事長高孔廉、海協會澳門辦事處主任王剛、廣東省台辦副主任方濤、廣東省台辦經濟處處長蕭南、大陸全國台企聯會長李政宏及世界台商聯合總會、亞洲台商聯合總會、大陸台商協會等代表。