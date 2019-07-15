遠銷美印 青海藏繡前景壯麗

2019-07-15 00:11 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



藏繡源於公元9世紀，與唐卡和堆繡並稱為藏傳佛教三大藝術，是中國少數民族傳統文化中最具特色的刺繡派系之一。在青海省海南藏族自治州已有21家以藏繡生產為主的工藝品企業，藏繡產業已覆蓋全州的5個縣32個鄉鎮，年銷售額達6100餘萬元（人民幣，下同），產業前景廣闊。 青海省海南藏族自治州貴南貴南縣被被譽為「藏繡之鄉」。圖為繡娘在繡製作品。 中新社 分享 facebook

每年開春，繡娘拉毛葉忠都要帶著藏繡作品參加大大小小的展覽，她說，「今年為止，我已經參加了第二十屆中國．青海綠色發展投資貿易洽談會、第十五屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會和在香港舉辦的青海唐卡繪畫藝術精品展，藏繡作品已經遠銷到美國、印度、尼泊爾等國家」。

中新社報導，藏繡根據其藝術表現形式和手法、地區差異等可分為多種派系，其中「海南藏繡」主要分布在青海省海南藏族自治州貴南地區和共和盆地為主的農業區。而貴南縣的沙溝鄉是貴南藏繡的發源地，被譽為「藏繡之鄉」。

在青海海南藏族自治州貴南縣沙溝鄉德茫村的藏繡文化產業園內，25歲的索南措正在跟同村的4名繡娘共同繡製一幅長約4公尺、寬約1.5公尺的作品，「完成這幅作品，我就有超過13000元的收入」。

藏繡文化產業園的綉娘德吉措說，藏繡技藝都是以家族式傳承為主，傳統藏繡作品主要是以藏繡唐卡等宗教用品和製作藏族婦女服飾等民族服飾為主。

青海海南藏族自治州五彩藏繡藝術有限公司的負責人冷本才讓表示，該公司從原先貴南縣沙溝鄉德芒村的家庭作坊，發展到現如今以藏繡生產為主的公司，他和家人以及周圍的村民都成為了繡娘，公司利用「公司+農戶」的形式，讓藏繡從過去單獨個體農家婦女勞作發展為多元化經營。