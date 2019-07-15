海南文創 台青來了

2019-07-15 00:10 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



總投資10億元人民幣的台商獨資項目海南穎奕國際細胞醫療中心日前在三亞市動工，標誌著台商在海南的投資領域和投資規模邁上新台階。

新華社引述海南省台辦主任劉耿表示，海南全島建設自由貿易區，探索建設中國特色自由貿易港，為台商提供了新機遇。去年海南省新批准註冊的台資企業占全省引進境外企業數的三分之一，台商投資海南的規模和領域都有了新的突破。現代農業、醫療健康、科技文創、旅遊服務業成為台商新的投資重點產業，大企業大項目進駐有了新的進展。

目前，在海南生態軟件園、海口復興城互聯網創新創業園和海口演豐互聯網產業小鎮，已有一批台灣青年進駐創業，初步形成了科技文創產業的群聚效應。

在農業等台商投資的傳統產業，生態農業、環保農業、休閒觀光農業和互聯網農業成為台商投資的新領域。劉耿表示，瓊台兩地的農業科研機構和農業企業在種業推廣、生態農場經營管理、大型拍賣市場建設和農作物病蟲害防治等方面正在展開深入的合作，兩岸農業專家還在海南共同研發一些種養殖新品種。

海南全省共有台資水果、花卉、水產品生產基地、農場近200個，承租土地1000畝以上的基地和農場共有34個。

據海南省台辦的統計數字，截至去年底，海南全省累計批准設立台資企業1900多家。