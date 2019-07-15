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台商二代變創二代 挑戰新商機

2019-07-15 00:10聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「2019全國台企聯青委會第九期台商二代精英特訓營」、「邕台青年及大學生夏令實訓營」13日在廣西南寧市開幕，大陸「全國台企聯」會長李政宏在開幕式上表示，希望通過舉辦特訓營這種方式，實現台商在大陸經營的代際傳承，也希望通過這樣的方式，讓更多台灣青年分享大陸實施的各項惠及台胞政策，分享大陸經濟快速發展的紅利。

全國台企聯會長李政宏希望通過特訓營，實現台商經營的代際傳承。 中新社
全國台企聯會長李政宏希望通過特訓營，實現台商經營的代際傳承。 中新社
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「大陸龐大的消費市場，對於台商來說始終充滿吸引力。對於有意願來大陸創業的台灣青年來說也充滿著機遇。」廣西南寧市台協監事長陳輝鴻談及對大陸發展看法時，作上述表示。

中新社報導，陳輝鴻是本期特訓營的學員之一。他也是一名台商二代，父親陳合泰是早期到深圳打拚的第一批台商。目前陳輝鴻在南寧投資電子等產業，投資額3億元人民幣。

陳輝鴻自加拿大金融碩士畢業後回到中國大陸工作，已有十多年時間。從「富二代」變身為「創二代」，他除了將父親經營的電子產業從珠三角轉移到位於地處西部的廣西南寧，還嘗試從事餐飲、美容等服務業，搭建了兩岸科技產業快車服務中心，協助南寧市引進多家台資企業。

「父輩從事的是製造業，我們台商二代大多受過良好的教育，能更好地適應大陸的快速發展。他們利用自身的知識，可以更好地參與到服務業的競爭中。」陳輝鴻說。

浙江義烏台協會副秘書長張皓翔也是一名台商二代。他表示，大陸電商非常發達，很多台商青年畢業後都有意到大陸來從事電商產業。他所在的義烏，去年有10位台灣青年前來從事電商，今年預計有20位。

台商電商

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