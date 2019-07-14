親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
台籍分析師被捕
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

丹娜絲颱風最快明晚生成 影響花東及南部天氣

大陸水果價瘋漲 蘋果比去年貴1倍

2019-07-14 18:46聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

據中新社報導，中共農業農村部網站數據顯示，6月富士蘋果的價格為每公斤13.02元（人民幣，下同），而去年6月價格為每公斤6.32元，同比漲幅為106.1%。由於水果漲價，也造成大陸消費者物價指數高居不下。

報導稱，雖然蘋果漲幅翻倍，蘋果卻不是同比漲幅最高的水果。6月鴨梨的價格為每公斤9.32元，而去年6月鴨梨價格僅為每公斤3.50元，同比漲幅達166.3%。

中泰證券分析師指出，伴隨著後續保供應、控價格等調控措施的作用顯現，以及應季水果上市，預計8月、9月水果價格有望出現回落。

大陸水果價瘋漲，蘋果比去年貴1倍，也推高大陸消費者物價指數。（新浪財經照片）
大陸水果價瘋漲，蘋果比去年貴1倍，也推高大陸消費者物價指數。（新浪財經照片）
分享

人民幣漲價中共
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

家樂福掰惹 逛一下中國的炫技超市

2019-07-14 09:52

陸地方債今年來發行規模創高

2019-07-14 00:12

港前財政司長組團 洽購港航

2019-07-14 00:12

人行是否降息 看兩大指標

2019-07-13 23:47

人行監管人臉支付 將推新法

2019-07-13 23:42

劉鶴江蘇調研 中央財辦主任身分亮相

2019-07-13 16:32

陸股一周／滬指量縮 長多不變

2019-07-13 13:28

產經脈動／陸OLED廠 挑戰全球市占34％

2019-07-13 13:28

特派員在現場／台青赴陸實習 怕踩紅線

2019-07-13 02:02

「零食界小米」登創業板 三隻松鼠上市首日漲停

2019-07-13 02:02

國台辦鼓勵台資參與「智能＋」

2019-07-13 00:09

2019天貓雙11狂歡夜啟動 開闢白天時段

2019-07-12 22:45

上海自貿區外匯改革新政：跨境資金池業務門檻降低50%

2019-07-12 22:06

上半年大陸外貿進出口總值年增3.9% 對美國貿易年減9%

2019-07-12 16:47

吳小暉的安邦集團走入歷史 大家保險接手

2019-07-12 13:20

中企500強 竟有30家虧損

2019-07-12 13:19

中國今年經濟增幅6.2% 近30年新低

2019-07-12 12:04

周小川：大陸需提前準備使人民幣成為強勢貨幣

2019-07-12 12:01

華為董座：華為一定可以活下來 而且越來越好

2019-07-12 12:00

「天涯社區」整治網路水軍 鼓勵舉報違規貼文

2019-07-12 09:28

今年大陸GDP 預估增長6.3%左右

2019-07-12 02:08

上海引進外資 呈現快中趨穩

2019-07-12 02:08

大陸數字音樂進付費時代 去年產業總產值609.5億元

2019-07-12 02:08

兩岸民間徵信 首次協議合作

2019-07-12 02:08

遵義辣椒加工 規模冠大陸

2019-07-12 02:08

汽車產業兩步走 廣州打造汽車城

2019-07-12 02:08

科創板企業 敲定發行價

2019-07-12 02:01

陸企500強 竟有30家虧損

2019-07-12 01:59

昆山砸重金 網羅最強大腦

2019-07-12 01:57

吳小暉的安邦保險集團 走入歷史

2019-07-12 00:03

北京瞭望／貿易戰 大陸要不戰速決

2018-08-27 00:31

名家觀點／人民幣貨幣戰

2018-08-27 00:31

北京瞭望／周小川四要 點破人民幣大局

2018-08-20 01:34
看更多

熱門文章

楊世光要求為分析師在陸被逮負責 黃國昌：本日最可笑

2019-07-13 20:11

高調抗議台美軍售後 共軍今發布「東南沿海軍演」

2019-07-14 10:13

中美暗潮洶湧諜對諜！涉當美間諜 共軍副部長被抓

2019-07-14 14:41

楊世光向黃國昌叫陣賭雞排：誰說我不敢去上海？

2019-07-14 15:22

陸嚴打報明牌…約談12台籍分析師 3人上海被捕

2019-07-13 23:55

美售台武器 大陸央視猛酸「美把台灣當冤大頭提款機」

2019-07-14 09:23

北京瞭望／「北京比基尼」老外瘋學 陸官方喊禁

2019-07-14 00:09

反送中／沙田大遊行起步 湧現黑衣人流喊「撤回惡法」

2019-07-14 15:39

家樂福掰惹 逛一下中國的炫技超市

2019-07-14 09:52

台證券業登陸…等近20年 商機已消失

2019-07-14 00:21

暴雨狂掃 湖南媒體自嘲「本台最新消息：本台被淹了」

2019-07-14 09:48

不滿水貨客 香港遊行再爆警民衝突

2019-07-14 00:09

新聞眼／保護國人在陸權益 政府只能被動？

2019-07-14 00:22

分析師被捕黃國昌說救什麼救？ 王炳忠批陰狠、歹毒

2019-07-14 17:37

反送中／港媒發起靜默遊行 約500人參與已起步

2019-07-14 11:35

反送中遍地開 「光復上水」遊行爆零星衝突

2019-07-13 23:22

上水清場爆警民衝突 2男被捕10警員受傷送院

2019-07-14 09:09

窮孩子張百發 想當建築工…成了北京副市長

2019-07-14 04:13

台籍分析師被捕 陸委會駁楊世光：陸方已簡化執照申請

2019-07-13 22:52

反送中／金馬影后現身！葉德嫻穿黑衣再參與沙田遊行

2019-07-14 17:03

陸查違法／一旦涉內線…面臨五年徒刑

2019-07-14 00:14

官媒批判調門拉高 新華社點名蔡「倚美謀獨」

2019-07-14 11:00

陸委會：陸方11日通報我刑事局

2019-07-14 00:15

郎朗攜妻回瀋陽老家辦答謝宴 因為這件事被罵翻

2019-07-14 15:19

楊世光：調查焦點在分析師從業資格

2019-07-14 00:09

台籍分析師上海被捕 楊世光：服貿未過埋爭議

2019-07-14 00:14

影／被要求出機票錢 黃國昌酸：楊世光朋友應該會心寒

2019-07-14 17:58

沙田大遊行爆衝突！警放胡椒噴霧 示威者投擲物品反擊

2019-07-14 17:42

搶占道義高點 華春瑩指中國沒能解決挨罵問題

2019-07-14 17:46

陸查違法／業者西進搶錢…風險不小

2019-07-14 00:14

影／楊世光叫陣黃國昌：我若不敢回上海 跪發5千份雞排

2019-07-14 18:04

人行是否降息 看兩大指標

2019-07-13 23:47

台籍分析師上海被捕 陸委會：與服貿協議關係不大

2019-07-14 00:14

反送中／沙田下午遊行 46條巴士路線受影響

2019-07-14 14:26

楊世光挑戰黃國昌 上海台北「機雞」對決

2019-07-14 17:18

共軍近日東南沿海軍演 陸官媒續批美短視

2019-07-14 13:12

加媒：加拿大可藉支持台灣外交 影響北京

2019-07-14 13:28

中加外交關係惡化之際 又一人在中國遭捕

2019-07-14 09:52

租客拐童案／帶走女童配冥婚？兩個謎樣的人 留下更多難解的謎

2019-07-14 16:42

影／楊世光回嗆黃國昌：來個機雞對決

2019-07-14 16:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top