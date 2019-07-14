大陸水果價瘋漲 蘋果比去年貴1倍

2019-07-14 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



據中新社報導，中共農業農村部網站數據顯示，6月富士蘋果的價格為每公斤13.02元（人民幣，下同），而去年6月價格為每公斤6.32元，同比漲幅為106.1%。由於水果漲價，也造成大陸消費者物價指數高居不下。

報導稱，雖然蘋果漲幅翻倍，蘋果卻不是同比漲幅最高的水果。6月鴨梨的價格為每公斤9.32元，而去年6月鴨梨價格僅為每公斤3.50元，同比漲幅達166.3%。