劉鶴江蘇調研 中央財辦主任身分亮相

2019-07-13 16:32 世界日報 中國新聞組／北京13日電



中美貿易談判重啟前 劉鶴南京調研經濟。 新華社 分享 facebook

中國國務院副總理劉鶴10至11日在江蘇南京調研經濟形勢和企業情況。在中美貿易戰背景下，身為中方主談人的劉鶴南下江蘇，引起外界關注。

媒體報導，在官方通稿中，對劉鶴身分的表述是「中共中央政治局委員、國務院副總理、中央財辦主任」。劉鶴是從2013年擔任中財辦主任的，但去年至今，劉鶴有不少公開活動，但以「中央財辦主任」亮相的並不多。

新華社報導，身兼中共中央財經委員會辦公室主任的劉鶴調研期間主持召開了第36次「兩省一市」經濟形勢座談會，聽取了江蘇、上海、浙江以及河南、廣東關於當前經濟運行的介紹。

劉鶴表示，中國今年上半年經濟運行總體平穩，增長、就業、物價等宏觀經濟指標均處於正常區間。劉鶴指出，要客觀認識當前的風險和挑戰，經濟出現一定壓力，既有週期性因素，也有體制性、結構性因素，這是正常的，是發展中的現象。劉鶴還強調，要進一步擴大對外開放，推動經濟高質量發展。

中央社報導，受到中美貿易戰等相關因素的影響，中國經濟增長放緩，企業經營面臨困難。

此前的4月22日，中共總書記、中國國家主席習近平主持召開中共中央財經委第4次會議。在這次會議前，中共中央政治局曾於4月19日召開會議，中共高層在4天之內的兩次會議中，針對宏觀經濟議題發出指示。

香港明報當時曾分析，習近平此舉是為樹立「劉鶴經濟學」的權威，推動劉鶴力倡的「供給側結構性改革」。