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上半年大陸外貿進出口總值年增3.9% 對美國貿易年減9%

2019-07-12 16:47聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸海關總署發言人李魁文12日透露，今年上半年大陸外貿進出口總值為人民幣14.67兆元，年增3.9%，但對美國進出口總值年減9%。

數據顯示，今年上半年大陸出口總值人民幣7.95兆元，年增6.1%；進口6.72兆元，年增1.4%；貿易順差1.23兆元，擴大41.6%。

中新社報導，大陸國務院新聞辦公室12日舉行新聞發布會，李魁文通報今年上半年大陸外貿進出口情況時，透露上述訊息。

李魁文稱，根據海關總署的分析，上半年大陸外貿呈現平穩增長的態勢。有以下幾個方面的特點：一是一般貿易進出口增長且比重上升。上半年，大陸一般貿易進出口8.78兆元，增長5.5%，占大陸進出口總值的59.9%，比去年同期提升0.9個百分點，貿易方式結構持續優化。其中，出口4.67兆元，增長9.5%；進口4.11兆元，增長1.4%。

二是對歐盟、東盟和日本等主要交易夥伴進出口增長，但對美國進出口總值為人民幣1.75兆元，下降9%，占大陸進出口總值的12%。

此外，大陸與一帶一路沿線國家的貿易合作潛力正在持續釋放，成為拉動大陸外貿發展的新動力。

大陸民營企業進出口也繼續提升。上半年大陸民營企業進出口總值為人民幣6.12兆元，增長11%，占大陸進出口總值的41.7%，比去年同期提升2.7個百分點。

值得注意的是，原油和煤等大宗商品進口量增加，但鐵礦砂、大豆進口量有所減少。上半年，大陸進口原油2.45億噸，增加8.8%；煤炭1.54億噸，增加5.8%；天然氣4,692萬噸，增加11.6%。進口鐵礦砂4.99億噸，減少5.9%；大豆3,827萬噸，減少14.7%。

李魁文表示，總的來看，上半年大陸外貿進出口總體平穩，穩中有進，外貿高品質發展有序推進。儘管當前外部環境複雜嚴峻，大陸外貿平穩增長面臨一系列挑戰，但大陸外貿發展長期向好的基本面沒有改變，外貿結構優化、動能轉換加快的趨勢沒有改變。

數據顯示，今年上半年大陸出口總值人民幣7.95兆元，年增6.1%。圖：中新社資料...
數據顯示，今年上半年大陸出口總值人民幣7.95兆元，年增6.1%。圖：中新社資料照片
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