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華為董座：華為一定可以活下來 而且越來越好

2019-07-12 12:00聯合報 記者李仲維╱即時報導

華為12日發布《2018年可持續發展報告》，報告聚焦數字包容、安全可信、綠色環保、和諧生態四大可持續發展戰略。這也是華為發布的第十一份可持續發展報告。

澎湃新聞報導，華為董事長梁華表示，大家非常關注華為自身是否可持續發展，我們一定可以活下來，而且一定會活得越來越好，我們面對外部壓力仍然能夠穩步前進，這是因為華為以客戶為中心的核心價值觀，這是華為的寶貴財富。我們會花更多時間和精力關注好服務，服務好客戶。

梁華指出，華為在5G產品研發與工程化過程中，做了大量創新，透過晶片工藝設計、系統軟體、專業服務以及先進的硬體材料和散熱技術，整體上實現5G單站能耗比業界平均水準低20%。隨著技術的不斷創新，能效更高。5G將更符合節能減排、綠色環保的理念。

華為董事、可持續發展委員會主任陶景文則發布華為新的可持續發展戰略。新戰略主要有兩點變化：一是擴大消除數字鴻溝戰略的外延為數字包容，在聯接的基礎上，更加強調應用和技能。二是將保障網路穩定安全運行和使用者隱私戰略，深化為安全可信。

陶景文表示，為讓數位技術惠及每個人、每個家庭、每個組織，華為推出全球數位包容計畫。數字包容是指科技不應高居象牙塔，而要普濟天下。資料顯示，全球仍有66%的家庭沒有聯接網路，仍有近40億人無法接入互聯網，20多億人口沒有享受到良好的移動寬頻服務，華為對此深感責任重大。

在安全可信方面，他表示，華為把網路安全和使用者隱私保護作為公司最高綱領，計畫用5年時間投資20億美元提升軟體工程能力，以更好地應對行業共同面臨的網路安全和使用者隱私保護挑戰。

華為12日發布可持續發展報告。圖：澎湃新聞
華為12日發布可持續發展報告。圖：澎湃新聞
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