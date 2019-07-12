中國今年經濟增幅6.2% 近30年新低

2019-07-12 12:04 世界日報 綜合報導



路透社 分享 facebook

美國之音引述路透，一份調查顯示，中國今年的經濟增長幅度將放緩到6.2%，為近30年來的新低。 受美中貿易戰為中國經濟帶來的影響，北京當局推出一系列支撐經濟發展的措施，提振內需。

但是，最近幾個月中國公布的一些經濟數據並不看好。外界預計，北京可能很快要出台新的刺激措施，以防止更急劇的經濟放緩，造成大量的失業。

路透對72家機構進行的調查顯示，中國今年第一季度的經濟增幅為6.4%，第二季度下降到6.2%，並且在全年保持在該水平上。北京當局將於7月15日公布第二季度的GDP數據。

深圳招商證券的資深分析師張益平認為，美國5月對2000億美元輸美中國產品加徵25%的關稅，會拖累中國今年下半年的經濟增長。他認為，當局可能繼續堅持更適度的寬鬆政策，而不是採取更激進的措施。

不過，中國央行行長易綱上個月說，如果中美貿易戰繼續惡化，政府有「很大的」調整政策的空間。

路透對中國今年全年經濟增長的預測，接近中國政府設定的6%至6.5%增幅的低端，將是中國大陸29年來最慢的經濟增長速度。

中國2017和2018年的經濟增幅均為6.8%。路透的調查預計，2020年中國經濟增幅將進一步放緩到6.0% 。