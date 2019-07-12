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中企500強 竟有30家虧損

2019-07-12 13:19世界日報 綜合報導

財富（Fortune）中文網11日發布中國500強上市公司排行榜指出，其中有30家公司未能盈利，虧損總額達人民幣1771億元（約259億美元）。今年首度上榜的美團點評居虧損首位，虧損額近1155億元（約169億美元）；去年新上榜的愛奇藝，虧損額達到94億元，位居虧損第二位。

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去年遭美國制裁重罰10億美元的中興通訊公司，以虧損近人民幣70億元位居第三。以網路外賣起家的美團點評在收購摩拜單車後，虧損大幅增加，去年財報顯示虧損85.2億元，今年3月公布，更大虧近1155億元。美團今年以652億元營收，首度入榜排名第140位。

500強上市公司排行榜顯示，今年前三大公司依舊是中石化、中石油和中國建築，分別以年營收人民幣2.8兆元、2.3兆元和1.1兆元分居前三，營收均突破兆元大關。

財富中文網報導，在獲利方面與去年相似，最賺錢的十家上市公司除了四大國有商業銀行和保險公司外，還有中國移動、騰訊控股和阿里巴巴集團。這十家公司去年的總利潤達人民幣1.46兆元，占全部上榜公司利潤總和的40.3%。

在利潤率最高的40家上市公司中，貴州茅台由去年的第四位躍居榜首，利潤率高達45.6%。首次上榜的中通快遞以24.9%的利潤率進入利潤率榜。值得關注的是，在淨利潤率最高的這40家公司中，商業銀行占21家。

今年中國500家上榜的上市公司總營業收入達到人民幣45.5兆元，較去年成長14.8%，再創新高；淨利潤達到了3.625兆元，較去年成長4.21%。但相對去年24.24%的漲幅，今年受宏觀經濟影響大幅放緩。

今年共有42家新上榜和重新上榜公司，其中小米集團以1749億元的總收入排第53位。在食品行業，今年首次進入榜單的海底撈，排名第482位，2018年總收入達170億元。此外，好未來成為首家上榜的教育行業企業，排第483位。

在行業方面，由阿里巴巴、騰訊領銜的互聯網服務行業雖然收入總和僅占500家公司的2%，但是該行業市值近人民幣11兆元，占中國500強總市值的23.7%。

財富中國500強排行榜考量上市企業在過去一年的財報表現。

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