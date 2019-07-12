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吳小暉的安邦集團走入歷史 大家保險接手

2019-07-12 13:20世界日報 綜合報導

影片來源：YouTube

中國前領導人鄧小平的外孫女婿、安邦保險集團前董事長吳小暉去年涉集資詐騙等罪被判刑後，安邦保險被大陸官方接管一年多後走入歷史。中國銀保監會11日公告，三家央企集資新成立的大家保險集團依法受讓安邦股權。

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銀保監會公告指出，由中國保險保障基金、中國石油化工集團、上汽集團共同出資設立的大家保險集團成立，註冊資本人民幣203.6億元（約29.7億美元）。法定代表人為擔任接管工作組組長的中保監發展改革部主任何肖鋒。

安邦集團前負責人吳小暉，被控集資詐騙、職務侵占，去年5月被判處有期徒刑18年，沒收財產人民幣105億元。吳小暉後來在法庭播出的電視聲明中說：「我深刻懺悔，知罪悔罪 。」

吳小暉曾有過三次婚姻，岳父的背景一個比一個硬。第一任妻子是溫州市官員的女兒；第二任妻子是浙江省前副省長盧文舸的女兒；第三任妻子是鄧小平的外孫女鄧卓芮，雖然夫妻關係已中止，但這三段婚姻對吳小暉事業上如虎添翼。

吳小暉的安邦保險集團 走入歷史 安邦集團4.6兆資產正剝離 路透社
吳小暉的安邦保險集團 走入歷史 安邦集團4.6兆資產正剝離 路透社
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吳小暉曾自比是「中國巴菲特」，其事業猶如「三部曲」： 首先在浙江做汽車租賃銷售，之後在上海做基建項目，然後與開國元帥陳毅之子陳小魯，逐漸成為合夥人，而後創設安邦集團並進行海外併購。

吳小暉2013年出任安邦董事長，大手筆收購海外房地產或飯店，包括2015年以19.5億美元買下知名的紐約華爾道夫飯店。

北京當局2017年初加大對金融業的監管整頓，吳小暉於當年6月9日被當局帶走接受調查，安邦發聲明稱，吳小暉因個人原因不能履職。隨後，安邦集團在海外幾次的收購案接連喊停。

同年9月，財新網披露，保監會前主席項俊波濫用審批和監管權，導致民營資本大舉進入保險業，而香港富商蕭建華、紅二代吳小暉、恆大集團董事局主席許家印等從地產界轉進保險業，攪亂資本市場。據說吳小暉的問題是項俊波供出的。

去年2月23日，銀保監會接管安邦集團，初定接管期一年；由於安邦集團量體過大，今年2月22日公告再延長一年至明年2月22日。

「安邦保險集團」大廈11日正式更換牌匾為「大家保險集團」，代表資產曾達人民幣近2兆元（約2926.8億美元）的安邦集團走入歷史。

安邦風險處置 剝離1兆資產

記者林庭瑤／綜合報導

中國銀保監會副主席梁濤4日表示，安邦集團的風險處置工作已取得階段性成效，目前已經有超過人民幣1兆元（約1463.4億美元）的各類資產已經或正在剝離。

同一日，安邦旗下的健康險公司「和諧健康」與安邦正式分手，和諧健康公布的關於變更公司股東有關情況公告顯示，原股東安邦財險、安邦集團，出清持有的和諧健康全部100%股權，福佳集團將受讓51%股權成為控股股東。

第一財經日報報導，2018年2月23日，銀保監會依法對安邦保險集團實施監管，這家總資產約人民幣2兆元的保險集團開始重組之路；今年2月，銀保監會將原本一年的接管期延長至2020年2月22日。

梁濤在4日召開的國新辦新聞發布會上表示，監管以來，銀保監會主要採取保穩定、瘦身、糾偏、以及推動重組4方面監管措施。

其中，在瘦身方面，透過公開掛牌等形式，堅決處置出清與保險主業協同性不強的海外資產，還有非核心的金融牌照，目前已經有超過人民幣1兆的各類資產已經或正在剝離，公司資產規模有了明顯下降。

在糾正錯誤的發展方式上，針對原來安邦主要是發行的一些中短期理財型產品，透過採取措施，持續降低中短期理財性產品的規模和占比，到今年年底，預計占比不會超過15%，推動公司全面回歸保險主業。

公告顯示，經安邦保險集團接管工作組審議通過，安邦保險集團和安邦財產保險，將悉數轉讓所持和諧健康的股份，這也成為了安邦保險集團接受接管之後首家進行股權處置的保險子公司。

股份轉讓前，安邦財險和安邦保險集團分別持有和諧健康77.698%及22.302%的股份。股東轉讓完成後，安邦保險集團和安邦財險將退出和諧健康的股東行列。

在轉讓安邦所持和諧健康股份之前，安邦也已經處置了一批金融牌照。

2018年5月，安邦接管工作組就掛牌轉讓了世紀證券91.65%股權，最終由廈門國貿與前海金控組成了聯合體，以掛牌底價人民幣35.59億元聯合受讓。

2018年11月，由安邦人壽和成都農商行共同設立的邦銀金融租賃被掛牌出售，今年2月中原銀行聯合協力廠商河南萬松，以掛牌底價人民幣47.35億元拿下100%股權，安邦退出。

在不動產平台方面，2018年5月，安邦以零對價形式，將旗下邦邦置業的50%股權轉讓給遠洋集團附屬公司遠洋地產。

另外，去年安邦就旗下各子公司持有的重倉股，進行集中式的內部轉讓，涉及到金地集團、民生銀行、招商銀行、金風科技、同仁堂、萬科A等上市公司股份，經過轉讓後，上市公司重倉股向安邦人壽進一步集中。

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