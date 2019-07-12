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吳小暉的安邦保險集團 走入歷史

2019-07-12 00:03聯合報 記者林庭瑤／綜合報導

安邦集團前負責人吳小暉。 （路透資料照片）
安邦集團前負責人吳小暉。 （路透資料照片）
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中共前領導人鄧小平的外孫女婿、安邦保險集團前董事長吳小暉去年涉集資詐騙等罪被判刑後，安邦保險被大陸官方接管一年多後走入歷史。大陸銀保監會昨天公告，大陸三家央企集資新成立的大家保險集團依法受讓安邦股權。

官派法定代表人

大陸銀保監會昨天公告，由中國保險保障基金、中國石油化工集團、上汽集團共同出資設立的大家保險集團成立，註冊資本人民幣二○三點六億元（約新台幣九一六點二億元）。法定代表人為擔任接管工作組組長的銀保監發展改革部主任何肖鋒。

安邦保險被大陸官方接管一年多後走入歷史。大陸銀保監會昨公告，大陸三家央企集資新成...
安邦保險被大陸官方接管一年多後走入歷史。大陸銀保監會昨公告，大陸三家央企集資新成立的大家保險集團依法受讓安邦股權。 （路透）
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吳判十八年徒刑

安邦集團前負責人吳小暉，被控集資詐騙、職務侵占，去年五月被判處有期徒刑十八年，沒收財產人民幣一○五億元。吳小暉後來在法庭播出的電視聲明中說：「我深刻懺悔，知罪悔罪」。

鄧小平外孫女婿

吳小暉曾有過三次婚姻，岳父的背景一個比一個硬。第一任妻子是溫州市官員的女兒；第二任妻子是浙江省前副省長盧文舸的女兒；第三任妻子是鄧小平的外孫女鄧卓芮，雖然夫妻關係已中止，但這三段婚姻對吳小暉事業上如虎添翼。

自比中國巴菲特

吳小暉曾自比是「中國巴菲特」，其事業猶如「三部曲」：首先在浙江做汽車租賃銷售，之後在上海做基建項目，然後與大陸開國元帥陳毅之子陳小魯，逐漸成為合夥人，而後創設安邦集團並進行海外併購。

吳小暉二○一三年出任安邦董事長，大手筆收購海外房地產或飯店，包括二○一五年以十九點五億美元買下知名的紐約華爾道夫飯店。

北京當局二○一七年初加大對金融業的監管整頓，吳小暉於當年六月九日被當局帶走接受調查，安邦發聲明稱，吳小暉因個人原因不能履職。隨後，安邦集團在海外幾次的收購案接連喊停。

傳被項俊波舉報

同年九月，大陸財新網披露，大陸保監會前主席項俊波濫用審批和監管權，導致民營資本大舉進入保險業，而香港富商蕭建華、紅二代吳小暉、恆大集團董事局主席許家印等從地產界轉進保險業，攪亂資本市場。據說吳小暉的問題是項俊波供出的。

去年二月廿三日，大陸保監會接管安邦集團，初定接管期一年；由於安邦集團量體過大，今年二月廿二日公告再延長一年至明年二月廿二日。

「安邦保險集團」大廈昨正式更換牌匾為「大家保險集團」，代表資產曾達人民幣近二兆元的安邦集團走入歷史。

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