科創板企業 敲定發行價

2019-07-12 02:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



科創板首批25家企業正式掛牌上市，不到兩個星期，這批準上市公司發行價已經全部公布，發行價最低的是中國通號，價格只有人民幣5.85元，最高的是方邦股份為53.88元。其中，中微公司的本益比高達170.7倍。

有「陸版那斯達克」之稱的科創板，首批上市企業將於22日掛牌交易，澎湃新聞報導，首批25家企業的平均扣除非經常性損益後本益比為51.7倍，最高的是中微公司170.7倍。

值得一提是，25家公司中有21家獲得超額募資，以25家整體情況看，募集資金總額相比初始計劃規模增加人民幣59.29億元。

分主題產業來看，新一代信息技術產業擬募資金額最多合計690億元，占全部科創板企業募資總額近50%；其次為生物產業，擬募資金額達294.4億元，占近21%。以行業平均額來看，新能源汽車產業與新一代信息技術產業擬募資金額居前。

不過，市場卻對科創板上市企業 「超額募資」提出質疑。與A股本益比相比，科創板企業動輒30、50倍的市盈率讓看投資方難以適應，且高本益比導致的實際募集資金超過企業招股文件披露的募資額。因此被質疑有「圈錢」（將非法集資合法化）嫌疑。

中共黨媒人民網刊文回應，部分投資者質疑科創板上市公司「超額募資」，就是用傳統思路來判研、理解和看待科創板，呈現水土不服。過去A股各家企業對發行本益比「天花板」的共識和默認壓低企業估值，使得「打新股」（認購新股）成為一種無風險套利的行為，被投資者戲稱為「抽獎」，只要打中新股，投資者基本穩賺不賠。

文章指出，科創板最大的特徵就是市場化定價。既然是市場化定價，就不會限制發行規模和價格，這些能動變化恰恰是保障市場有效定價的基本保障。