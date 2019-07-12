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昆山砸重金 網羅最強大腦

2019-07-12 01:57經濟日報 特派記者林則宏／昆山11日電

昆山市委書記杜小剛 特派記者林則宏／攝影
昆山市委書記杜小剛 特派記者林則宏／攝影
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為加速推動昆山成為具國際影響力的國家一流產業科創中心，昆山市委書記杜小剛11日在第三屆昆山創業周上表示，昆山每年在吸引科創領域人才投入將超人民幣30億元（約新台幣135億元）。若符合昆山發展需求的「頭雁人才」團隊，更可獲得人民幣1億元的資助。

「2019中國昆山創業周暨蘇州國際精英創業周昆山專場活動」昨天登場，杜小剛致詞表示，改革開放以來，昆山的每一步跨越都離不開廣大人才的智力支撐。目前昆山擁有院士團隊30個，國家級創新創業領軍型人才120名。這讓昆山連續14年位居大陸全國百強縣首位，並被評為全江蘇省2018年度推進高質量發展先進縣市。

杜小剛說，昆山堅持以人才需求為導向，創新「引才、用才、留才」體制機制，全力營造開放包容的創新氛圍，將竭力為人才搭建廣闊的事業舞台。

他表示，昆山迄今推出多項「真金白銀」的政策，每年在科創領域人才投入超人民幣30億元，同時深化與大陸中科院、清華大學等高校院所，以及白俄羅斯、烏克蘭等「一帶一路」國家科研機構合作，吸引頂尖人才入駐昆山、開拓事業。

杜小剛指出，昆山去年分別給予兩個「頭雁人才」團隊各人民幣1億元資助，今年還將認定新一批「頭雁人才」。

昆山目前正積極發展光電、半導體、小核酸及生物醫藥、智能製造等四大高端產業，並大力引進戰略性新興產業高峰人才。凡是在相關領域被認定為昆山「頭雁人才」的個人和團隊，將獲得包括向物資助、股權投資、貸款貼息、聯動資助等各項資助。其中，個人項目資助金額累計最高可達人民幣2,000萬元，團隊項目資助金額累計最高更可達1億元。

杜小剛表示，昆山將搶抓「一帶一路」建設、長江經濟帶發展、長三角一體化發展等大陸國家戰略疊加機遇，加快推進現代化建設試點工作，全力建設國家一流產業科創中心，並以更開放的環境引聚人才，以更務實的舉措服務人才，奮力打造驅動高質量發展的「最強大腦」。

昨天開幕式上，還有十餘項中外院士合作項目集中簽約，預計將為昆山引進的新投資項目超200個。此外，開幕式上也舉行第三屆中國昆山創新創業大賽獲獎項目頒獎，以及第四屆中國昆山創新創業大賽啟動儀式。

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