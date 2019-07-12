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汽車產業兩步走 廣州打造汽車城

2019-07-12 02:08聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

廣州市工信局7月10日公布「廣州市推進汽車產業加快轉型升級的工作意見（徵求意見稿）」，對汽車產業轉型升級制定「兩步走」目標，提出將廣州打造成為全球知名的汽車之城。

中新社報導，廣州制定的汽車產業「兩步走」目標以2025年、2035年為時間節點，具體包括：力爭到2025年全市汽車產能突破500萬輛，規模以上汽車製造業產值突破1兆元人民幣，世界級汽車產業集群基本形成；實現氫燃料電池汽車初步商業化運營，新能源汽車年產能佔全市產能30%以上；L1、L2、L3級別自動駕駛汽車新車裝配率超過80%，L4級別實現產業化；形成較強的核心零部件供應體系，配套能力涵蓋內燃動力汽車、混合動力汽車、新能源汽車和智能網聯汽車產業鏈條體系。

至2035年，該市80%以上汽車產能將轉型生產智能網聯新能源汽車；形成中國大陸領先的智能網聯汽車生態圈發展區域和國家智慧交通示範區；形成較完備的世界級汽車零部件產業供應體系；發展成為世界級汽車產業集群。

為此，「徵求意見稿」提出了5項發展任務：支持傳統優勢車企與國內外知名企業，以跨產業的合作模式實施整合、併購和戰略合作，打造世界知名汽車品牌；鼓勵自主品牌車企和零部件企業開展商標國際註册、收購國際品牌，推進品牌國際化，並予以獎勵扶持；壯大純電動汽車產業規模，推動新能源汽車車型快速產業化；培育和引進一批新興新能源汽車生產企業，推進一批整車生產企業獲得新能源汽車准入；加快燃料電池汽車產業化。

據瞭解，廣州正加快建設5G車聯網體系，還將跟進石墨烯電池、全固態電池、飛行汽車、超輕材料等前沿技術，提前布局未來出行產業，鼓勵發展跨界合作移動出行，助推全市汽車生產企業從傳統汽車製造商向移動出行服務商轉型。

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