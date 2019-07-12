遵義辣椒加工 規模冠大陸

2019-07-12 02:08 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



貴州遵義是中國大陸最早種植和食用辣椒的地區之一。2018年，遵義辣椒種植面積達225萬畝，年產鮮椒270萬噸，占全球的6%、中國大陸的10%，被稱為「中國辣椒之都」。目前，貴州逐漸形成以老乾媽、貴三紅等企業為龍頭的加工企業集群，辣椒加工規模居中國大陸第一。

中新社報導，7月貴州進入辣椒上市時節。貴州省遵義市新蒲新區蝦子鎮的中國辣椒城，在中國辣椒城交易零批區，紅彤彤的辣椒堆成了一座座「小山丘」。「這裡的辣椒不僅產自貴州，山東、河南、新疆、內蒙古等地，印度、泰國、俄羅斯等國家的辣椒也有很多在這裡進行交易。」中國辣椒城相關負責人淳仕軍說。

1990年代，遵義市蝦子鎮就形成露天辣椒交易市場，中國辣椒城就是由蝦子辣椒專業批發市場演變而來。2017年8月，在當地政府支持下，占地636畝的中國辣椒城正式運營，並逐漸發展成為中國最大的辣椒集散交易中心，每年40萬噸辣椒流向中國大陸各地和全球80多個國家和地區，年交易額達60億（人民幣，下同）。

「僅2019年上半年，中國辣椒城交易量達10萬噸，交易產值達18億元。」淳仕軍說。在中國辣椒城世界辣椒加工貿易基地規劃展廳，中國大陸各地辣椒價格指數實時更新，是辣椒生意人的風向球。